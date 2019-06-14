Şampiyon kadroda belirsizlik endişesi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geride kalan sezonda koç Valerie Garnier yönetiminde Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Çukurova Basketbol'u yenerek şampiyon oldu. Ancak yeni sezon planlamasına dair henüz bir adım atılmaması dikkat çekti.
Geçtiğimiz nisan ayında göreve gelen ve Fenerbahçe ile 13 ayda 2 Türkiye Ligi ve 1 Türkiye Kupası zaferi elde eden koç Garnier, istikrarlı bir grafik çizmeyi başardı.
Sosyal medya ve taraftar platformlarında Fransız koçun görevine devam etmesi yönünde yorumlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar, kadın basketbolunun geleceğinin erkenden netleştirilmesi gerektiği şeklinde görüş belirtiyor.
Erkek basketbol takımında koç Zeljko Obradovic'le yakalanan istikrarın bir benzerinin, bütçe durumundan bağımsız olarak Valerie Garnier'la kadın basketbolunda yakalanabileceği fikrinde olan taraftarlar, şimdilik sözleşme yenilenmesi noktasında bir adım atılmamasından ötürü hoşnut değil...
Koç Garnier, çalıştırdığı Fransa Milli Takımı'nın başında bu akşam (TSİ) 21:30'da Ay Yıldızlı ekibimize karşı özel hazırlık turnuvası maçında mücadele edecek.
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