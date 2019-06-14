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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
14.06.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Şampiyon kadroda belirsizlik endişesi

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Şampiyon kadroda belirsizlik endişesi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geride kalan sezonda koç Valerie Garnier yönetiminde Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Çukurova Basketbol'u yenerek şampiyon oldu. Ancak yeni sezon planlamasına dair henüz bir adım atılmaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz nisan ayında göreve gelen ve Fenerbahçe ile 13 ayda 2 Türkiye Ligi ve 1 Türkiye Kupası zaferi elde eden koç Garnier, istikrarlı bir grafik çizmeyi başardı.

 Sosyal medya ve taraftar platformlarında Fransız koçun görevine devam etmesi yönünde yorumlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar, kadın basketbolunun geleceğinin erkenden netleştirilmesi gerektiği şeklinde görüş belirtiyor.

 Erkek basketbol takımında koç Zeljko Obradovic'le yakalanan istikrarın bir benzerinin, bütçe durumundan bağımsız olarak Valerie Garnier'la kadın basketbolunda yakalanabileceği fikrinde olan taraftarlar, şimdilik sözleşme yenilenmesi noktasında bir adım atılmamasından ötürü hoşnut değil...

 Koç Garnier, çalıştırdığı Fransa Milli Takımı'nın başında bu akşam (TSİ) 21:30'da Ay Yıldızlı ekibimize karşı özel hazırlık turnuvası maçında mücadele edecek.

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