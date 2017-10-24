Şampiyon Jonathan Paredes

Erkeklerde şampiyon sürpriz bir şekilde Jonathan Paredes oldu. Altı şampiyonluğu bulunan Gary Hunt’ı zorluğu yüksek bir atlayışla geride bırakan Paredes, ilk kez kupaya uzandı. Kadınlarda da beklendiği gibi Rhiannan Iffland güldü.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin deniz suyuna atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving’de şampiyon belli oldu. Heyecanıyla nefesleri kesen şampiyona, İrlanda, Portekiz, İtalya ve Amerika ve Bosna Hersek’teki mücadelelerin ardından Şili’de final yaptı. Erkekler kategorisinde büyük bir sürpriz yaşandı. Yarış öncesinde genel klasmanın ikinci sırasında yer alan Jonathan Paredes, tarihte görülmemiş bir atlayışa imza attı ve Dünya Şampiyonu oldu. Yedinci şampiyonluğunu isteyen Gary Hunt ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hunt, hatayı son atlayışında yaptı ve mid-air denen hareketi başarıyla gerçekleştiremedi. Bu da ona yedinci şampiyonluğuna mal oldu. Kadınlarda da Rhiannan Iffland, Şili ayağını kazandı ve şampiyon oldu.

Yarışın ardından konuşan Jonathan Paredes, “Bu benim için olağanüstü. Buraya gelirken aklımda Gary'ye baskı yapmak vardı. Galibin Gary olacağını biliyordum. Bu yüzden daha genel bir yer tutmak istiyordum. Şu an ise inanılmaz hissediyorum. Normalde böyle zamanlarda ağlıyorum, ama bugün hala şoktayım. Çok mutluyum, Gary için biraz üzgünüm, ama spor bu. Yıllar boyu bu seviyeyi korumayı umuyorum! " dedi.

Rhiannan Iffland ise “Özellikle kötü geçen Bosna'dan sonra buraya formda gelmek zihinsel olarak zordu. Bu olumsuz düşünceleri engellemek zor. En üst noktada yürüyorum ve tamamen şaşkınım” sözleriyle mutluluğunu anlattı.