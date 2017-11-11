Şampiyon Hamilton kaza yaptı

Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turlarında en hızlı isim 28 yaşındaki Bottas oldu.

Mercedes pilotu Bottas, 1.08.322'lik derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel 1.08.360 ile ikinci, takım arkadaşı Kimi Raikkonen de 1.08.538 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Meksika Grand Prix'sinin ardından şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise kaza geçirdiği için sıralama turlarını tamamlayamadı.

Yarın koşulacak Brezilya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.08.322

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.08.360

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.08.538

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.08.925

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.09.330

6. Sergio Perez (Force India) 1.09.598

7. Fernando Alonso (McLaren) 1.09.617

8. Nico Hülkenberg (Renault) 1.09.703

9. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.09.805

10. Felipe Massa (Williams) 1.09.841





