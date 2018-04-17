Şampiyon Halkbank basın toplantısı
Efeler Ligi’ni üç yıldır üst üste şampiyon olarak tamamlayan Halkbank voleybol takımı Halkbank’ın sporcuları İstanbul Ataşehir’de ki merkezinde bir basın toplantısıyla şampiyonluk ve Türkiye Kupasını kaptan Burutay Subaşı ve Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu kulüp müzesine konulması için Genel Müdür Osman Aslan’a teslim etti.
Genel Müdür Arslan kupayı aldıktan sonra, ‘80 yıldır 19bin kişilik Halkbank ailesi, Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra ülkemize kültür, sanat ve sporalanında da gelişime katkı sağladıklarını belirterek ‘okul takımlarıyla iş birlikleri yaparak voleybola yeni yetenekler kazandırmaya gayret ediyoruz.’ Süleymanoğlu ise Halkbank takımı İstabul’a gelme veya Ankara’da kalma kararını verecek bunun ardından kendisine ait bir spor salonu yapacaklarını belirterek ‘ Avrupa’da kupa kazanmak erkek voleybolunda çok zor. Rusya, İtalya ve Polonya ligi de çok güçlü. Bu nedenle kupa yolunu mihenk taşlarıyla yavaş yavaş örüyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde şampiyonlar ligi kupasını getireceğiz. Bu konuda ilk başarıyı biz getireceğiz buna söz veriyoruz.’
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