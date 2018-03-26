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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Efkan Bucak
26.03.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Şampiyon güreşçilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

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Şampiyon güreşçilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Dünya şampiyonu güreşçilerden oluşan bir heyet Zeytin Dalı Operasyonu’na destek için Hatay Reyhanlı 4.Hudut Bölük Komutanlığı’nı ziyaret ettiler, “İhtiyaç halinde emirlerinizi bekliyoruz” mesajı verdiler.

Ordular Arası Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonu Arif Kama, Ordular Arası Olimpiyat Şampiyonu ve Avrupa şampiyonu Ahmet Gülhan, Ordular Arası Dünya Şampiyonu Sedat Dumlu, Ordular Arası Dünya Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Hakan Koç, Ordular Arası Dünya ikincisi ve Başpehlivan Serhat Balcı, Avrupa ikincisi Fatih Bakır, Milli Güreşci Ali Arıkoğlu ve Koordinatör Hüseyin İnan’dan oluşan heyet Hatay Reyhanlı 4.Hudut bölük komutanlığını ziyaret ettiler.

Şampiyonlar, burada Türk Silahlı Kuvvetleri personeline destek verirken her zaman ordumuzun yanında olduklarını, ülkemiz için canlarını seve seve feda edeceklerini ve ihtiyaç halinde emirlerini beklediklerini bildirdiler. Cuma namazını Mehmetçik ile kılan milli sporcular Türk Bayrağı’nı bölüğe teslim ettikten sonra Sıhhiye Destek Birliği’ne geçtiler. Milli güreşçiler burada yaralı askerleri ziyaret ederek onlara acil şifalar dilediler. Komutanlar da bu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek gerek dünya ve Avrupa şampiyonalarında gerekse ordular arası şampiyonalarda Türk Bayrağı’nı göndere çeken şampiyon sporcuların desteklerinin Türk askerine büyük moral verdiğini dile getirdiler.

Şampiyon güreşçilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

 

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