Şampiyon güreşçilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Dünya şampiyonu güreşçilerden oluşan bir heyet Zeytin Dalı Operasyonu’na destek için Hatay Reyhanlı 4.Hudut Bölük Komutanlığı’nı ziyaret ettiler, “İhtiyaç halinde emirlerinizi bekliyoruz” mesajı verdiler.
Ordular Arası Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonu Arif Kama, Ordular Arası Olimpiyat Şampiyonu ve Avrupa şampiyonu Ahmet Gülhan, Ordular Arası Dünya Şampiyonu Sedat Dumlu, Ordular Arası Dünya Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Hakan Koç, Ordular Arası Dünya ikincisi ve Başpehlivan Serhat Balcı, Avrupa ikincisi Fatih Bakır, Milli Güreşci Ali Arıkoğlu ve Koordinatör Hüseyin İnan’dan oluşan heyet Hatay Reyhanlı 4.Hudut bölük komutanlığını ziyaret ettiler.
Şampiyonlar, burada Türk Silahlı Kuvvetleri personeline destek verirken her zaman ordumuzun yanında olduklarını, ülkemiz için canlarını seve seve feda edeceklerini ve ihtiyaç halinde emirlerini beklediklerini bildirdiler. Cuma namazını Mehmetçik ile kılan milli sporcular Türk Bayrağı’nı bölüğe teslim ettikten sonra Sıhhiye Destek Birliği’ne geçtiler. Milli güreşçiler burada yaralı askerleri ziyaret ederek onlara acil şifalar dilediler. Komutanlar da bu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek gerek dünya ve Avrupa şampiyonalarında gerekse ordular arası şampiyonalarda Türk Bayrağı’nı göndere çeken şampiyon sporcuların desteklerinin Türk askerine büyük moral verdiğini dile getirdiler.
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