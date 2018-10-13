'Şampiyon' geliyor! Bold Pilot...
Gazi Koşusu galibi şampiyon yarış atı Bold Pilot ile ünlü jokey Halis Karataş ve rahmetli eşi Begüm Atman Karataş arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşındı.
Şimdiden yılın filmi olarak gösterilen ‘Şampiyon’, ünlü yarış atı, Gazi şampiyonu, rekortmen ve bir çok yarışta zafere koşan Bold Pilot’ın büyük başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman’ın aşklarını konu alıyor.
Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’ın kazandığı her zaferle daha da güçlenen büyük aşkın anlatıldığı filmde, ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, merhum Begüm Atman’ı ise Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.
7 ARALIK'TA VİZYONDA
Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Unutulmaz bir aşkın ve başarının gerçek hikayesini konu alan Şampiyon, dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla 7 Aralık’ta vizyona giriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle