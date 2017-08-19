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Şampiyon galibiyetle başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun açılış maçında son şampiyon Juventus, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun açılış maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı

Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi.

Galatasaray'ın gündemindeki Kwadwo Asamoah, geniş kadroda olmasına rağmen oynamadı.

JuventusSerie AAsamoah
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