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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
19.04.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Şampiyon Galatasaray yurda döndü!

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Şampiyon Galatasaray yurda döndü!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 90-68 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibine 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon olan Galatasaray, yurda döndü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerin yer aldığı sarı-kırmızılı kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, tezahüratlarla oyuncular ile teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Maljkovic, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen takım olarak ayakta kalmayı başardıklarını belirterek, "Bir noktadan sonra vazgeçmemeye karar verdik. Avrupa Kupası'nda da elimize böyle bir şans geldiği anda herkes daha çok çalıştı. Dolayısıyla takım olarak vazgeçmemenin ödülünü aldık. Galatasaray forması için savaştık ve kupayı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Marina Maljkovic, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek planlarının ne olması gerektiğine dair açık bir cevap verildiğini düşünüyorum. Yönetimimiz de geldiği günden beri sıkı çalışıyor. Dolayısıyla takımın, ne kadar çok sevildiğine şahit olduğunu düşünüyorum. Zaten Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maç da bunu iyi yansıttı. Dolayısıyla mantık çerçevesinde gelecek planlarımızı yapacağız." diye konuştu.
Kulüp kariyerinde ilk Avrupa kupasını kazandığını aktaran Maljkovic, "Bunun için çok mutluyum. Ancak daha yapılması gereken çok şey var. Umarım bu kulüp için daha önemli başarılara imza atarız." şeklinde görüş belirtti.

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IŞIL ALBEN: "HARİKA BİR SONUÇ OLDU"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Işıl Alben de güçlü bir rakip karşısında kupayı kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Taraftarımıza armağan olsun. Başkanımız ve yönetim kurulumuza, gelip bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sezon zor oldu ama başantrenörümüz Maljkovic hiçbir zaman pes etmemize izin vermedi. Her zaman bize destek oldu ve kupayı kazanacağımıza bizi inandırdı. Harika bir sonuç oldu, Avrupa'da üçüncü kupamız. Camiamıza armağan olsun. "

Galatasaray ile üçüncü kez Avrupa'da şampiyonluk yaşayan Işıl Alben, "Çok şükür bana böyle bir şey nasip oldu. Ben takımda olmasam ve Galatasaray, Avrupa şampiyonluğu kazansa aynı duyguları hissederim. Biz hepimiz gelip geçiciyiz asıl önemli olan Galatasaray." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'li oyuncu Allie Quigley de kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çılgınca bir sezon oldu. Böyle bir sezonu kupayla taçlandırmak bizim için çok önemliydi." şeklinde görüşlerini aktardı.

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