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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Şampiyon futbolcular oturma eylemi yaptı!

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7’nci Grup’ta şampiyon olan Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

BAL 7’nci Grup’ta şampiyon olan ve 3’üncü Lig’e yükselmek için Play-Off oynamaya hak kazanan Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcular dün gece Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye binası önünde toplandı.

Aşk-ı Bucak Taraftar Grubu üyelerinin de destek verdiği futbolcular, bugüne kadar verilen sözlerin tutulmadığını ve alacaklarının ödenmediğini belirterek oturma eylemi yaptı.

Maaşları ve birikmiş galibiyet primleriyle yaklaşık 700 bin liralık alacağı olduğu iddia edilen futbolcular, alacaklarının ödenmemesi halinde pazar günü Denizli’de Somaspor ile oynanacak 3’üncü Lig’e yükselme maçına çıkmayacaklarını ve şehri terk edeceklerini söyledi. Futbolcular bir süre devam ettirdikleri eylemi daha sonra sonlandırdı.

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DURGUT: "SORUN GEÇİCİ OLARAK ÇÖZÜLDÜ"

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Başkanı Ahmet Durgut, "Futbolcularımız alacaklarından dolayı haklı olarak bir eylem yaptı. 3’üncü Lig Play-Off öncesi bu olaylar yaşanmasa iyi olacaktı. Ama oyuncularımız da haklı. Takımımızın sponsorluğunu yapan bir iş insanı oyuncularımızı arayarak sorunların çözüleceğini söylemesi üzerine sorun geçici olarak çözüldü. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Bucak’ın takımı, Bucak’ın kulübü. Biz istiyoruz ki Oğuzhanspor’umuza tüm Bucak sahip çıksın" dedi.

Şampiyon futbolcular oturma eylemi yaptı

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Şampiyon futbolcular oturma eylemi yaptı

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