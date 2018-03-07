Şampiyon Bursa 516 ile coşacak

Taraftarın dijitalleşmesinin başlangıcı olan yeni mobil hatların numarası da 16 ile başlayacak.

Yeni zaferlerin kapısını aralayacak anlaşmayla her paket satışında Bursaspor da kazanacak. Bursa Mobile’ın ilk hattı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’a takdim edildi. Yeni hattın tanıtım toplantısına Bursasporlu futbolcular Pablo Martin Batalla ve Aziz Behich de katıldı.

Türkiye’nin beş büyük kulübünden birisi olan şampiyon apoletli Bursaspor’un taraftarı ve Bursalılar, kendi illerinin plakasına özel 516’lı ‘Bursa Mobile’ ile aynı hatta buluşacak. Turkcell ve Bursaspor işbirliği ile hayata geçirilen 516 özel başlangıç numaralı 100 bin özel numaralı hat Bursalıların hizmetine sunuldu. Bu hatta sahip olan taraftarlar bir yandan takımlarını desteklerken bir yandan da Turkcell’in ürün ve servisleriyle dijitalleşecek. Galibiyet sevincini, kendi aralarında sınırsız konuşabilecekleri 516’lı özel numaralarından kutlayacak.

Taraftara özel yeşil beyaz dijital paketler

516’lı Bursa Mobile hattı, Bursalılara özel avantajlı paketler sunacak. 30 TL’den başlayan paketlerin tamamında yer alan internet paketinin yanı sıra BİP, fizy, TV+, dergilik, lifebox, çalarken dinlet, goller cepte uygulamaları için ek internet paketleri de tanımlanacak. Bu sayede taraftarlar takımlarının attığı golleri birbirleriyle BİP’ten paylaşırken internet kotası düşünmeyecek, hafta boyu takımının gollerini dostlarıyla “goller cepte” uygulamasından rahatça izlerken, Bursaspor’un attığı her golde de 200 MB’lık internet kazanacak. Fizy ile haftayı müzik dinleyerek geçirecek taraftarlar, TV+ ile de 150’den fazla kanalı rahatça izleyebilecek. Bursalılar aynı zamanda 500’e yakın derginin yanı sıra sayısı 100’e yaklaşan yerel ve ulusal gazetenin yer aldığı ‘Dergilik’le, bir yandan diledikleri yayını dijital olarak okuyabilirken bir yandan da Bursaspor Dergisi’ne anında erişebilecekler. İsteyen kurumsal şirketler de 516 başlangıç numaralı Bursa Mobile hatları kullanabilecek.

“Bursalılar Turkcell ile dijitalleşecek”

Bursa Mobile için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, işbirliğinin şehir ve taraftar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in yanı sıra Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün’ün katıldığı toplantıda konuşan Başkan Ay, “Türkiye’nin 5 büyük takımından biri olan ve ilklere imza atan Bursaspor olarak dijitalleşme sürecimizi bu anlaşmayla başlatıyoruz. Bursa ve Bursaspor’u daha da kenetleyecek 516’lı kentimizin plakasına özel bu hat, takımımız için itici güç olacak. Satılan her özel numara Bursaspor için ek gelir kaynağı yaratacak ve bizi şampiyonluk hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak. Özel numaranın yanı sıra Turkcell’in zengin dijital servisleri ile de Bursa layık olduğu hizmeti tek çatı altında alacak. Kalbi yeşil beyaz renklerle çarpan tüm Bursalıları yeşil beyaz paketlerden birini almaya davet ediyoruz. Dijitalleşme yolunda büyük bir adım olan bu anlaşmayla hem taraftarlarımız, hem de kulübümüz kazanacak. Bize bu fırsatı sağladığı için Turkcell ve yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Turkcell Bursa’ya uğurlu geliyor”

Törende konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise, Turkcell’in Bursa’ya uğurlu geldiğini ve Bursaspor’un Turkcell’in Süper Lig’e sponsorluk yaptığı yıl şampiyon olduğunu dile getirdi. Bütün sözlerine şöyle sürdürdü:

“Turkcell olarak 2005 – 2010 dönemindeki Süper Lig sponsorluğumuzla birlikte bu ligde mücadele eden Anadolu kulüplerine forma sponsorluğu yaparak güçlü bir destek verdik. Bu kapsamda desteklediğimiz Bursaspor şampiyon olarak Türk futbolunda bir tarih yazdı. Aradan geçen 8 yılsonunda Türkiye’nin iki şampiyonu bu proje ile tekrar bir araya geldi. İnanıyorum ki bu anlaşma Bursaspor için yeni şampiyonlukların başlangıcı olur. Kendilerine dijital servislerimizle zenginleştirdiğimiz çok özel bir hat sunuyoruz. Tüm Bursalıları yeni şampiyonlukların temelini atmak için sadece 100 bin adet olan 516’lı numaraları tükenmeden almaya ve eşsiz bir dijital deneyim yaşamaya davet ediyoruz. Diğer Anadolu kulüplerine de örnek olacak bu uygulama, başta Bursa olmak üzere Türk sporuna hayırlı olsun” diye konuştu.

Turkcell’den 516’lı hat alarak ‘Yeşil Beyaz’ paketlerden birine sahip olan Bursalılar, her ayın 16’sında düzenlenecek kampanyalarla çeşitli sürpriz hediyeler kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca kendilerine özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde de oyuncularla tanışma fırsatından antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve topa değin birçok özel sürprizle karşılaşacak. Taraftarlar Bursastore’dan indirimler kazanma şansı da yakalayacak. Yeşil Beyaz paketler Türkiye’nin her yanında bulunan Turkcell mağazalarından kolayca satın alınabilecek. Bu paketlerden 16GB ya da 32GB Platinum paketini seçenleri ise çok özel bir sürpriz bekliyor. Bu paketleri seçen Bursalılar kendi numaralarını belirleme şansına da sahip olacak.

Bursasporlu futbolculara formalarına özel numara

Bursa Mobile tanıtım toplantısına Bursaspor’un başarılı futbolcuları Pablo Martin Batalla ve Aziz Behich de katıldı. Toplantı sırasında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bursaspor’un Arjantinli yıldız futbolcusu Pablo Martin Batalla’ya forma numarası olan 10’a özel 0516 160 BS 10 numaralı hattı hediye etti. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise Bursaspor’un bir diğer yıldız oyuncusu Aziz Behich’e sırt numarası olan 23’ü taşıyan 0516 160 BS 23 numaralı hattı armağan olarak verdi.

Taraftar sosyal medyadan karar verdi

Bursa’nın 516’lı yeni hattının isim babası da Bursalılar oldu. Kulübün resmi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarının (Facebook, Twitter, Instagram) yanı sıra e-mail yoluyla yapılan anketlerde en çok tercih edilen isim Bursa Mobile oldu. Böylelikle tüm Bursa’nın hattı olacak Bursa Mobile ismi ortaya çıktı.

Bursalılar hem kazanacak hem de kazandıracak

Bursa ve Bursaspor taraftarlarını bir araya getiren Bursa Mobile’dan hat alanlar, bir yandan kendileri kazanırken bir yandan da yakınlarına kazandıracak. Buna göre kendisi Bursa Mobile’dan hat alarak üç kişiyi daha Bursa Mobile’a getiren taraftarlar, hem kendilerine hem de getirdikleri kişilere tarifelerine ek olarak aylık 1 GB toplamda 12 GB internet kazandıracak.