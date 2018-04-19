Şampiyon bildiğiniz gibi... Bayern Münih Hannover'e de acımadı
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Hannover 96 ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Spor Arena ve hurriyet.com.tr'den naklen yayınlanan maçı Bayern Münih 3-0 kazandı.
Bundesliga'da haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, 31. hafta maçında Hannover 96'ya konuk oldu. HDI-Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazanırken kırmızı mavililere galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Müller, 73. dakikada Lewandowski ve 90. dakikada Rudy kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi Hannover 36 puanda 13. sırada kalırken şampiyon Bayern Münih puanını 78'e yükseltti.
MAÇ ŞİFRESİZ OLARAK İZLEYİCİ İLE BULUŞTU
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da deplasmanda Hannover 96 ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maç şifresiz olarak naklen ve HD kalitesinde hurriyet.com.tr ile Spor Arena'dan yayınlandı.
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