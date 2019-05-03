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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
03.05.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Şampiyon belli oluyor! Arkas mı Fenerbahçe mi?

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Şampiyon belli oluyor! Arkas mı Fenerbahçe mi?

Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun ilan edileceği final serisinin son maçında, Arkas Spor ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe yarın İzmir'de karşılaşacak.

İstanbul'daki ilk 2 karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, İzmir'deki 3. maçta setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmanın son setinde 4 kez maç kazanma şansını kullanamayan sarı-lacivertli ekip, Arkas Spor karşısında dördüncü müsabakayı da 3-0 kaybetti.

Toplam 3 galibiyeti alacak ekibin 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşacağı serinin 5. ve son maçı, yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

- İki takım da 5. şampiyonluk peşinde

Yarınki son maç öncesinde iki takımın da dörder şampiyonluğu bulunuyor.

Arkas Spor 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015, Fenerbahçe ise 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

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