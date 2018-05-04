Şampiyon Bayern Köln'e acımadı
Bundesliga'yı domine eden Bayern Münih, künme düşen Köln'ü deplasmanda 3-1 yendi.
Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, evinde Köln'ü konuk etti. Spor Arena ve hurriyet.com.tr adresinde eşzamanlı yayınlanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1 kazandı. Kön Niklas Süle'nin kendi kalesine golüyle 1-0 önegeçti. Bayern Münih 59'da James Rodrigues, 61'de Robert Lewandowski ve 78. dakikada Tolisso ile sonuca gitti. Küme düşen Köln, güçlü Bavyera temsilcisi karşısında puan bulamadı.
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