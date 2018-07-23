Şampiyon BAU Esports, basının karşısına çıktı

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısına BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, BAU E-Spor Danışmanı Serhat Bekdemir ile antrenör ve oyuncular katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Enver Yücel, ESpor'un dünyada henüz anlaşılamadığını belirterek, "Türkiye'de ESpor'un anlaşılır olması için elimizden gelen desteği veriyoruz. 21. yüzyılda sanal dünyanın olmazsa olmazları var. Ama biz bu kez geri kalmayacağız. Bizim gençlerimizin de bu yeni dünyaya adaptasyonunu sağlayabilmesi için eğitimlerini desteklememiz lazım. ESpor'un gelecekte çok önemli bir alan olacağı ortada. Şu anda çok izlenen bir spor alanı. Tabii ki takımın Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek olması, bizim için çok önemli. Çok gurur verici bir şey. Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'yi alkışlatmaları bize gurur verdi. Gençlerimizi bu alanda iyi yönettiğimiz takdirde dünyanın öncü gücü olacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, yenilikleri takip eden bir üniversite olduklarını kaydederek, "Dünyada olup bitenleri ve nelerin Türkiye kazandırılması konusunda arayış içindeyiz. Öğrencilerimizi Türk gençliğinin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda ESpor kavramı gündeme geldi. Biz de burs sistemi içine ESpor öğrencilerini de dahil ettik. Onları desteklemeye başladık. ESpor uygulama merkezini kurduk. Avrupa şampiyonu olan takımı canıgönülden kutluyorum." şeklinde görüş belirtti.

BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay ise ESpor ile 2 yıl önce ilgilenmeye başladıklarını aktararak, "Üniversiteler köklü kurumlarlardır. ESpor gibi yeni alanda hızlı şekilde söz sahibi olmak değişken bir üniversitenin işi olabilirdi. Biz de onu yaptık. İlk olarak en büyük başarıyı aldık. Takıma elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

BAU ESpor Danışmanı Serhat Bekdemir ise 1,5 seneden bu yana Türkiye'de ESpor'un eğitimi ve entegrasyonu gibi zor projeyle uğraştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zaman kadar bizi destekleyen yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. ESpor eğitimi henüz dünyada tam bir program olarak yer almıyor. Biz, dünyada ilk 5 üniversitenin arasındayız. Okul eğitimi ile ESpor'un bir arada yürütülebileceği iddiamız vardı. Bunu ispat ettik. Öğrencilerimizin okuldaki not ortalamaları da yüksek. Avrupadaki tüm üniversiteleri yenecek kapasitedeler. Hepsi, birer başarı hikayesi. Hayatlarında yaşamak istedikleri tek şey ESpor dünyasıydı. Bizi mahcup etmediler. Önce Türkiye'de sonra Avrupa'da şampiyon oldular. Gelecek ay Çin'de Dünya Kupası'na katılacaklar. Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi temsil edecekler. Avrupa'da gençliğin 'Türkiye Türkiye' diye bizi desteklemesi bizim için kaldıraç oldu. Ümitlerim arttı. Güvenimiz sonsuz şekilde devam edecek."

Basın toplantısının ardından Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan ve Ağustos ayında Çin'de düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye ve Avrupa'yı temsil edecek BAU Esports takımına ödülleri takdim edildi.