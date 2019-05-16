Şampiyon Banvit, kazanan gençlik!

Dörtlü Final’in ilk maçında Karşıyaka’yı yenen Banvit ile F.Bahçe’yi eleyen Anadolu Efes, kozlarını finalde paylaştı. Sinan Erdem’de 91-68’le gülen taraf Bandırma temsilcisiydi. Üçüncülüğe ise Kaf-Kaf’ı 85-62’yle geçen Fenerbahçe ulaştı.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu’nun geleceği inşa ettiği Basketbol Gençler Ligi’nin ikinci sezonu sonunda mutlu sona ulaşan takım, ilk şampiyon A. Efes’i deviren Banvit oldu. 10-11 Mayıs’ta Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Dörtlü Final bitiminde en değerli oyuncu olarak Banvit’ten Alperen Şengün seçildi.

A takıma ekstra hazırlık...

BASKETBOL Gençler Ligi’nde 34 haftada, 264 müsabaka yapıldı. Geride kalan sezonda normal şartlarda genç takım yaşını doldurmuş 2000 doğumlu 49 basketbolcuya, geçtiğimiz sezon ise genç takım yaşını doldurmuş 1999 doğumlu 50 sporcuya 1 sezon daha A takım seviyesine hazırlanması için oynama fırsatı sağlandı.

50 ismin 39’u profesyonel...

2017-18 sezonunda yer alan 1999 doğumlu sporcuların 50’sinin 39’u BSL, TBL ve TB2L olmak üzere A takım sözleşmeli sporcusu olmayı başardı. 20 baş antrenör (A veya B kategori lisanslı) ve 25 yardımcı antrenör (D kategori lisans ve üstü) olmak üzere toplamda 45 antrenör de Basketbol Gençler Ligi turnuvasında görev aldı.

"BASKETBOL ŞÖLENİ YAŞADIK"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençler Ligi organizasyonuyla ilgili, “Tamamı Türk sporcu ve spor yöneticilerinden oluşan 19 takımlı Basketbol Gençler Ligi’nin sezon içerisinde kıyasıya bir rekabete sahne olduğuna şahitlik ettik. Çeyrek finallerin ardından da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 2 günlük bir şölen haline gelen, çok keyifli bir Dörtlü Final heyecanı yaşadık. Başta sezonu şampiyonlukla noktalayan Banvit olmak üzere, sezon boyu ligde mücadele eden tüm takımlarımızı kutlarım” dedi. Türkoğlu ayrıca, “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak basketbolumuzun geleceğini şekillendireceğine inandığımız ligimizin, 2. sezonunu geride bıraktığımız şu günlerde, elde ettiğimiz sonuçlar projemizin geleceğine daha da umutla bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.

GENÇLER GELİŞİM GÖSTERDİ

BASKETBOLUN gelişimi sadece sporcular bazında değil, antrenörlerin, spor adamlarının ve hakemlerin gelişimi ve tecrübelenmesi ile mümkündür. BGL statüsü sayesinde Süper Lig kulüplerinin lige katılımlarının zorunlu olması kuralı ile eskiye oranla daha fazla takımın altyapı basketboluna önem verdiğini görüyoruz. 2017-18’de BGL’deki 304 sporcudan 50’si 18 yaşını doldurdu. 50 isimden 39’u diğer liglerdeki kulüplerimizin A takımlarıyla anlaştı. Bu gelişim Türk sporcuların daha çok süre almaları anlamında önemli bir katkı sağladı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

TBF altyapı yaş kategorileri kapsamında oynanan en üst seviye lig olan Basketbol Gençler Ligi, U16, U14 ve daha alt yaş gruplarından sporcular için profesyonel olma hedefi öncesinde tecrübe kazanmak, kaliteli müsabakalar oynamak adına önemli bir ara durak oldu. Basketbol Gençler Ligi’nin 2. yılını bitirirken basketbol ailesinin en büyüğünden en küçüğüne buluştuğu Dörtlü Final organizasyonunda gençlerimizin gösterdiği mücadele ve ileriye dönük potansiyellerini sahaya yansıtmaları geleceğe umutla bakmamızı sağladı.

BASKETBOLUN FABRİKASI...

TÜRK basketbolunun fabrikası olarak değerlendirmemiz gereken Basketbol Gençler Ligi, sporcuların yanı sıra hakem, yönetici, antrenör, yardımcı antrenör ve kondisyonerlerin de gelişimlerine büyük katkı yapmaktadır. Basketbol Gençler Ligi oyuncular için, altyapı kategorileri sonrasında profesyonel hayatlarına adım atmadan önce kendilerine hedef seçebilecekleri çok kıymetli bir organizasyon oldu. Bu organizasyonun yarattığı üretimden gelecekte milli takımlarımız da fazlasıyla yararlanacaktır.

Düşme korkusundan play-off potasına...

2018-2019 sezonundan neyin daima aklımda kalacağını sorarsanız; “İkinci yarıya riskle girip, koç Hakan Demir’le play-off’a yürüyen Banvit” derim.

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun sonuna gelindi. Geriye dönüp bakılınca akıllarda en net şekilde,

Fenerbahçe Beko’yu yendiği karşılaşmayla play-off’u garantileyen Banvit kaldı. Bandırma ekibi, düşme tehlikesiyle çıktığı ligin 2. yarısında müthiş bir performansla adını play-off’a yazdırdı. Türk basketbolu adına Banvit Kulübü ve tüm emekçilerinin daima var olmasını dilemek; ‘dilek hakkını en doğru şekilde kullanmak’ olur gibi duruyor.

Maskotlar kelime avında...

BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü’nün başlattığı, ‘’Maskotlar Kelime Avında’’ yarışması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu sezon birbirleriyle kıyasıya yarışan Bahçeşehir Koleji, Gaziantep ve Darüşşafaka Tekfen oyuncuları, maharetlerini bu kez de maskotların vücut hareketleriyle tarif ettiği kelimeleri bularak gösterdi. Bahçeşehir oyuncusu Colom 1 dakikada maskotu Red Dragon’ın sorduğu sorulardan 5’ini doğru yanıtladı. Gaziantep’ten Vasiliauskas, maskotu Fıstık’ın 4 sorusunu bildi. Kazanan, Kara Panter Dodo’nun 6 sorusunu bilen Daçkalı Brown oldu.

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