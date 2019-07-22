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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şampiyon 11'in 6'sı idmana bile çıkmadı

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Şampiyon 11'in 6'sı idmana bile çıkmadı

Galatasaray'ı 22. zafere taşıyan kadronun önemli isimleri sezon hazırlıklarına hiç katılamadı.

Fatih Terim, hazırlık kampına gelemedikleri için sakatlanma riski yüksek olan futbolcuları yavaş yavaş takıma monte edecek. 7 Ağustos’taki Süper Kupa maçında sadece Muslera forma giyebilir; Feghouli, Belhanda, satılması beklenen Diagne ve transferi henüz bitmeyen Onyekuru yok.

GALATASARAY’da teknik direktör Fatih Terim’i transferden daha çok düşündüren ve endişelendiren bir başka sorun daha var... Sarı kırmızılı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan ideal 11’den 6 futbolcu çeşitli gerekçelerle ‘hazırlık kampı yapamadan’ sezona başlayacak. Kupa Amerika’da Uruguay’ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımlarında oynayan Cezayirli Sofiane Feghouli ile Faslı Younes Belhanda, Senegalli Mbaye Diagne, Demokratik Kongolu Christian Luyindama ve yeniden kiralanmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru, bugüne dek sezon hazırlıklarında yer alamadı.

Yeni transfer Seri de kampta yok

ÖZELLiKLE Diagne’li Senegal’in finale kadar çıkması transfer çalışmalarının aksamasına yol açtı. Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımının talip olduğu Diagne’nin satış süreci uzadığı için forvet ve orta saha transferleri tamamlanamıyor. Hazırlık kamplarına götürülemeyen 6 futbolcunun yanı sıra ilk 11’e girmesine kesin gözüyle bakılan yeni transfer Jean-Michael Seri de Afrika Kupası’nda Fildişi Sahili Milli Takımı forması giydiği için Galatasaray’la henüz antrenmana çıkamadı. Teknik direktör Fatih Terim, kampa gelemeyen oyuncuların fazlalığı nedeniyle sezon planlamasında değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Kalede Okan Kocuk oynayabilir

YENİ sezona 7 Ağustos’ta Akhisarspor ile oynayacağı Süper Kupa maçıyla start verecek olan sarı kırmızılıların teknik patronu, ay başında dönmeleri beklenen bu oyuncular için temkinli davranacak. Kampa katılamadıkları için fizik kondisyon yönünden sıkıntı yaşama ihtimalleri yüksek olan bu oyuncular yavaş yavaş takıma monte edilecek. Akhisar maçında bu oyunculardan sadece kaleci Fernando Muslera’nın ilk 11’de oynaması beklenirken, diğer asların yerine Yunus Akgün, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Ryan Donk forma giyecek. Yeni transfer edilen kaleci Okan Kocuk’un da, antrenmanlardaki performansına göre Muslera’nın yerine ilk 11’de sahaya çıkması şansı bulunuyor.

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