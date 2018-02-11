Samir Nasri o ismin yanına gidiyor! Tanıdık yüz...
Antalyaspor’un sözleşmesini feshettiği Samir Nasri’ye Rusya yolları gözüktü.
Henüz hiçbir takımla anlaşamayan 30 yaşındaki futbolcunun Roberto Mancini’nin çalıştırdığı Zenit’e transfer olabileceği iddia edildi.
Rus Sport Express’in haberine göre Nasri’nin menajerleri, oyuncuyu Zenit’e önerirken iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. Mancini’nin ise transfere sıcak baktığı kaydedildi.
Sezon başında Antalyaspor’a büyük umutlarla transfer edilen Fransız oyuncu beklentileri karşılayamamıştı. (Ajansspor)
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