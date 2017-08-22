Samir Nasri ilk idmanına çıktı

Antalyaspor ile 4 milyon Euro ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalayan Samir Nasri, gerçekleştirilen imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk antrenmanına akşam saatlerinde çıktı. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, antrenmandan 40 dakika önce tesislere geldi. Cezayir asıllı Fransız futbolcu Nasri, sakatlığından dolayı takımdan ayrı çalışan Jeremy Menez ile tanıştı. Daha sonra saha kenarında takım arkadaşlarının gelmesini bekleyen Nasri, tek tek diğer arkadaşlarıyla da tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile de saha içerisinde bir süre konuşan Nasri’ye, Eto’o'dan da sıcak bir karşılama geldi. Kamerunlu golcü, takımın yaptığı koşuda yıldız oyuncuyla beraber koşarken, ısınma hareketlerinde de ikili sohbetlerini sürdürdü.

Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlayan Akdeniz ekibinde oyuncular, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antalyasporlu futbolcular, çalışmayı çift kale maçla tamamladı. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Fransız oyuncu Menez, Deniz Kadah ve Drole takımdan ayrı çalıştı. Antalyaspor’un antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk ve Asbaşkan Şefik Öz de izledi.

Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.











