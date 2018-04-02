Samir Nasri için şok sözler! "Aptalın teki"
Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri hakkında eski takım arkadaşı Emmanuel Frimpong şok ifadeler kullandı.
Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri için eski takım arkadaşı Emmanuel Frimpong'dan şok sözler geldi.
Arsenal'da top koşturduğu dönemde Nasri'yle takım arkadaşı olan Frimpong, Daily Telegraph'ın pazar ekine verdiği röportajda "Nasri'yi sevmiyorum çünkü o bir aptal." ifadelerini kullandı.
Ocak ayı transfer döneminde Antalyaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nasri, takımının devre arası kampı ve antrenmanlarına katılmayarak büyük bir kriz çıkarmıştı.
Nasri, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.(Fanatik)
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