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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
11.01.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

Şamil Çinaz: 'Pozitif bir ikinci yarı geçireceğiz'

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Şamil Çinaz: 'Pozitif bir ikinci yarı geçireceğiz'

Kayserispor’un orta saha oyuncusu Şamil Çinaz, Antalya kampını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. 2 Ocak’tan beri Antalya’da çalışmalarını sürdüren Kayserispor’da keyifler ve moraller yerinde.

Kendileri için öncelikle olarak ligin önemli olduğunu belirten Şamil Çinaz, “Bizim önceliğimiz lig. Profesyonel futbolcunun doğal ruhunda her maçı kazanmak var. Kupa maçı bizin için önemli bir maç. Geçen seneden Akhisar’la ufak bir rövanş maçı gibi olacak. Hedefimiz kupada ilerleyebildiğimiz yere kadar gitmek. Avrupa gitmek için en kısa yol. Ama bunlardan önemlisi Kayserispor’u kupayla kavuşturmak ve yeniden tarih yazmak. Bunlar daha önemli şeyler. İnşallah kupada da önümüzdeki Akhisarspor maçıyla başlayıp ardından güzel neticeler alıp gitmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ligde güzel yerlere geleceğiz”

Ligde iyi ve güzel yerlere geleceklerini belirten Şamil Çinaz, “9 gündür Antalya’dayız. Çalışma imkanlarımız müthiş. Çalışmalarımız çok iyi ve keyifli geçiyor dolu dolu. Günden güne aşama ve mesafe kat ediyoruz. Takım ruhu olarak, taktiksel olarak hem oyun anlayışı olarak. Üstüne koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunu ligin ikinci yarısında yansıtarak başlayacağız ve ligde güzel yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Hocamız Türkiye’de tanınmış bir isim”

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile önemli açıklamalarda bulunan Şamil Çinaz, "Hocamız, Türkiye'de tanınmış bir isim. Türkiye'nin değerli hocalarından biri. Futbol bilgisiyle ilgili, taktiksel bilgisi, kendi vizyonunu geliştirme yönünden Türkiye çapından bilinen bir hocamız. Bunu bizi yansıtıyor, idmanlara yansıtıyor, oyuna yansıtıyor. Bizden beklentileri yüksek. Kendisi idealist bir tip. Bunu da tabi takıma yansıtmak istiyor, oyuncularına yansıtmak istiyor hem bireysel hem de takım olarak. Bunu da ister istemez otomatik olarak bizim performansımıza ve bireysel performanslarımızı etkiliyor. Bunu da sahadaki neticelerden gördük. Ama bunu sezona yaymak lazım. İnşallah bu yakaladığımız 3 maçlık çıkışı gelecek olan 17 maça ve kupa maçlarına yayarak ve yansıtarak güzel pozitif bir ikinci yarı geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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