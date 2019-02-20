Sami Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira'nın sağlık kontrollerinde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklandı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Khedira'nın tıbbi testleri geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le yapılacak maçın kadrosuna alınmadığı duyuruldu.
Juventus daha sonra Khedira'nın durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını da duyurdu.
31 yaşındaki futbolcunun Torino'da tedavisine başlandı.
İtalyan basını ise Khedira'nın en az 1 ay futbol oynamasının sakıncalı olacağını iddia etti. Haberlerde Khedira'ya ilaçla tedavi ya da ablasyon uygulanabileceği belirtildi.
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