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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.04.2018 - 23:44, Son Güncelleme:

Samet Aybaba'dan Robinho ve Rochet yanıtı

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Samet Aybaba'dan Robinho ve Rochet yanıtı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçı sonrası, "Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba, bu tür maçlarda bulunan pozisyonları değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Aybaba, maç boyunca 5-6 pozisyon bulduklarını, bunları değerlendiremediklerini ve çok basit goller yediklerini ifade etti.

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Sosyal medyada Robinho depremi
Sosyal medyada Robinho depremi

Karşılaşmanın ikinci yarısında takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden Aybaba, "Oyunun genelinde de iyi oynadılar. Biz ligin en az bütçeli takımıyız. Süper Lig tecrübesi olan oyuncumuz bile yok doğru düzgün. Her türlü eleştiriyi kabul ediyoruz ama Sivasspor taraftarı kendi oyuncusunu ıslıklamamalı. Bu takımın geldiği yer çok önemli. Nereden geldiklerini biliyorlar. Oraya gidince geri gelmek çok zor. Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar. Böyle yaparsak ilk önce oyuncuyu daha sonra da takımı kaybederiz" dedi.

Bir gazetecinin Robinho ve Sergio Rochet'in yedek kalmasının sosyal medyada çok konuşulduğunu belirtmesi üzerine Aybaba, "Biz bu oyuncular ile yaşıyoruz. Sosyal medyada ki arkadaşlar da sosyal medyada yaşıyor. Uyuşamıyoruz bir türlü onlar odada biz burada anlaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

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Olay sözler... Robinho oynamadı, kafam karıştı
Olay sözler... 'Robinho oynamadı, kafam karıştı!'
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