Samet Aybaba'dan Olcay Şahan iddialarına flaş yanıt!

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Diafra Sakho, Furkan Soyalp ve Abdullahi Shehu katılmazken, Teknik Direktör Samet Aybaba futbolcularla yakından ilgilendi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aybaba, Yeni Malatyaspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Malatya ekibinin çok iyi hücum yaptığını belirten Samet Aybaba, "Biz de iyi bir takımız, ama iyi oynadığımız maçlarda futbol şansı bizim yanımızda olmadı. Hep gelişiyoruz, yeni bir takımız. Bu maç bizim için çok önemli. En azından 23 yapalım, lig ikincisini yenelim, keyifli bir devre arası geçirelim. Sonra tekrar başlayalım diye düşünüyoruz. Oyuncularımız hep istekli, rakibin bu kadar iyi bir konumda yer almasına rağmen tabii eksik yönleri de var. Bizim de iyi yaptığımız, eksik yaptığımız şeyler var onlar üzerinde çalışıyoruz. Ligin ilk yarısındaki son maçımızı kazanmak istiyoruz” dedi.



"Hamle yapacak oyuncu sıkıntılarımız var"

Takımın gol sorunu olduğunu ifade eden Aybaba, “Stancu ayrıldı, Sakho sakat. Bu maçta da ondan yararlanamayacağız. Birinci oyuncu değil de, hamle yapacak oyuncuda da sıkıntılarımız var. Eğer bu olabilseydi bazı maçlarda oyunda değişik şeyler düşünebilirdik. Ama Malatyaspor maçında elimizden geleni yapacağız. Artık ikinci yarı sakatlar iyileşir ve biz de onun üzerine bir yorum yaparız. Maç performanslarına bakıyoruz ve hep adil olalım istiyoruz. Birisine performans düşüşüyle ilgili uyguladığımız şeyi, diğerlerine de uygulamazsak takımdaki birliği, disiplini bozarız. Daha çok çalışıp, geriye düşenler öne çıkmaya çalıştığında da onlar oynuyor. Böyle bir döngü devam ediyor” şeklinde konuştu.

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"Olcay Şahan için görüşmemiz olmadı"

Bursaspor’un transfer yasağı ihtimali ve başarılı futbolcu Olcay Şahan ile ilgili de açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, "Olcay Şahan için görüşmemiz olmadı. Olcay benim eski futbolcum, Türkiye’ye ben getirdim. Onun transferi ile ilgili Olcay ile herhangi bir şey konuşmadık. Böyle bir şey gelişirse biz size zaten deriz ki 'Olcay ile ilgili görüşmelerimiz var'. En azından sizin kanalınızla kamuoyunu aydınlatırız. Diğer konu idari bir konu, bugüne kadar verdiğimiz sözlerin tamamına yakını yerine getirildi. Bazı sıkıntılar var, onunla ilgili çalışıyorlar. Zaten biz transfer tahtası açıldıktan sonra ancak gündeme getirebiliriz. Onunla ilgili işin bitmesi lazım. Bekleyeceğiz bakacağız. Ondan sonra transfer politikamızı izlediğimiz oyuncuları performanslarını, maliyetlerini sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.



"Devre arasında kulübümüz Kembo ilgili herhalde bir yaptırım uygulayacaktır”

Transfer ile ilgili tahta açıldıktan sonra çalışmaların olacağını ifade eden Aybaba, "Bizim forvetimiz yok. Onun için teknik direktör olmaya gelerek yok. Jires Kembo antrenmanlara keyifli olduğunda katılıyor. Keyfi olmadığında ise tedavi oluyor ne sakatlığı varsa? Böyle götürüyoruz, o bizim futbolcumuz, bize bir saygısızlığı yok. Ben çıkayım diyor çık diyoruz, çıkmıyorum diyor oraya git diyoruz. Ne yapalım şimdi, yapacak bir şey yok. Değişik bir iş, bu profesyonel bir iş ama o öyle yaklaşmıyor. Biz de elimizden gelen müsamahayı gösteriyoruz ama devre arasında kulübümüz onunla ilgili de herhalde bir yaptırım uygulayacaktır” ifadelerini kullandı.

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