Samet Aybaba: Yoldan geçerken antrenör yapmadılar bizi

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanı 9'a yükselten Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Takımın bir bütün halinde mücadele ettiğini söyleyen Aybaba, "Bizim takım bütünlüğü anlamında sıkıntılarımız vardı. İyi oyuncularımız var. Takım bütünlüğü ile ilgili sıkıntı çekiyorduk ama bugün ilk 45 dakika inanılmaz takım bütünlüğü vardı.

Birlikte düşündüler, birlikte hareket ettiler, heyecan duydular ve çok konuştular. Bu da bize galibiyeti getiren en önemli faktörlerden birisi oldu. Kırmızı karttan sonrada iyi mücadele vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Futbolda başarının sınırı yoktur. Biz de hep kazanmak isteriz rakiplerimiz de ister. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Böyle işler kötü gittiğinde oğlum, kızım ve arkadaşlarım maça geldi. Türkiye'nin her yerinden dualar aktı. Bir takım şeyleri değiştiriyoruz" dedi.

"Biz de bu ülkenin evlatlarıyız"

Maç öncesi Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ile ilgili yapılan yorumları eleştiren Aybaba, "Maçtan önce rakip takımın teknik direktörüyle ilgili İnter'de oynadı, Milan'da oynadı, Brezilyalı gibi şeyler denildi. Biz de Türkiye'nin en iyi takımında oynadık. Kaptanlık yaptık. Biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Çoğu antrenör kardeşlerimiz Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynadı. Biz neyiz? Yoldan geçerken bizi antrenör mü yaptılar. Türkiye'nin en iyi oydu, biz de onda oynadık. Uzun yıllar oynadık. İnşallah takımımızın performansı devam eder. Bugün seyircimiz çok iyiydi, biraz daha desteğe ihtiyacımız var dalgalanmayalım. Takımın ihtiyacı olduğu zaman destek verelim. Zaten iyi giderken hiç kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Herkesi kutluyorum. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Hakan Arslan'ın performansını değerlendiren Aybaba oyuncularının hepsinin değerli olduğunu ifade ederek Hakan Arslan'ın iyi performans sergilediğini belirtti.