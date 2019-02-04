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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
04.02.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: “Yenilseydik kırılganlık olurdu”

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Samet Aybaba: “Yenilseydik kırılganlık olurdu”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor beraberliği sonrası, "Tek eksiğimiz beceri. Oyuncularımın nasıl geliştiğini biliyorsunuz" dedi. 

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor beraberliğini değerlendirdi. Aybaba, “Takım halinde oyuncularım sahanın her yerinde mücadele etti. Söyleyecek yek bir şey bulamıyorum. Tek eksiğimiz beceri. Oyuncularımın nasıl geliştiğini biliyorsunuz. Oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele ediyorlar. Futbolun içinde her şeyi doğru yaparsanız bir takım şansların da yanınızda olması gerekiyor. Onun dışında sahanın her yerinde oyuncularım mücadele ettiler. Onların hepsiyle gurur duyuyorum. Skorlara yansısaydı ligin en çok konuşulan takımı haline gelirdik. Dışarıdaki hesaplaşmayı futbolun içinde yapmayalım. Bu kadroyu rahat şekilde korumaya çalışalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman mutluluğu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. 

“Tunay sakatlanıp çıkınca penaltıyı Umut kullandı” 

Umut Nayir’in penaltı kullanması hakkındaki soruya ise Aybaba, “Dün penaltı çalışması yaptık. En iyi Umut kullandı. Aslında Tunay’dı. Sakatlanıp çıkınca Umut kullandı. Aytaç isteseydi oda atabilirdi. Tunay’ın sakatlığı vardı. Belki de sakatlığı uzun sürebilir” açıklamasını yaptı. 

“Yenilseydik kırılganlık olurdu” 

'Takımda kırılganlık var mı?' sorusuna deneyimli teknik adam, “Yenilseydik kesinlikle olurdu. Çok kırılganız. Her yerde kırılganız. Bir sürü sorunumuz var. Futbolseverler bu takımla gurur duysunlar. Şanslar bizim yanımızda olsa belki daha farklı yerde olurdu. Benim gözümdeki yerleri 30 puanda olsa aynı, 24 puanda olsa aynı. Sahada inanılmaz mücadele ettiler. Değerlerin hepsinde çok üstünüz. Her şey var bir tek gol eksik” şeklinde cevap verdi. 

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