Samet Aybaba: Yabancı serbest olmalı

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Side’de sürdüren Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, İHA’ya konuştu. İlk yarıyı planladıkları puanın üzerinde tamamladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımız çok istekli ve coşkulu. Bir şeyleri başarmanın heyecanıyla çok iyi işler yaptılar. Ancak ikinci yarı daha zor geçecek. Herkesin hedefleri belirginleşiyor. Herkesin bir yere nokta hedef bakma olarak durumu netleşiyor. Biz daha iyi çalışacağız. Herhangi bir sorunumuz yok. 2, 3 transfer hamlesi yapmak istiyoruz. Bunları tamamladığımız zaman ikinci yarıya hazır şekilde başlayacağız” diye konuştu.



“Sivas’taki her maç rakipler için zor olacak”Başakşehir ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetlerde takımın özel olarak hazırlanmadığını açıklayan Aybaba, “Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz ama büyük maçlarda oyuncularımızın konsantrasyonu daha da artıyor. Şehir ve taraftar daha çok hazırlanıyor. İyi takımız. Eğer ikinci yarıda iyi başlayıp doğru yaptığımız şeyleri tekrarlayabilirsek o zaman Sivas’taki her maç her takım için zor olur” dedi.

Kadroda çok iyi oyuncuların olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı çalıştırıcı, “Takımımız çok iyi oyunculardan kurulu. Coşkulu ve istekli iyi bir takımımız var. Ama bazı mevkilerde tek oyuncumuz var ve eksiğiz. Bu mevkilerdeki oyuncu sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız da bu düzeyde. Eğer bunları da yaparsak tam takım halinde olacağız” açıklamasında bulundu.



“10 yıllık plan yapmalıyız”

Türkiye’deki teknik adamları yabancı ya da yerli diye değil, başarılı ve başarısız olarak değerlendirmek gerektiğini dile getiren 62 yaşındaki teknik adam, “Başarılı ya da başarısız diye bakmak daha doğru. İsimlere takılırsanız, o ne yaptı, bu ne yaptı, yabancıydı yerliydi, bunlar doğru yerlere götürmez bizi. Futbolumuzda büyük bir çıkış yok. Yabancı sayısıyla ilgili tartışmalar var. Bence saçma sapan işlerle uğraşıyoruz. Yabancı sayısı serbest kalmalı. Küçük küçük kriterler koyup altyapıyı geliştirmeliyiz ve 10 yıllık plan yaparak sistemle yürüyen bir hale getirmeliyiz futbolumuzu. Getiremezsek günlük tartışmalarla, Lucescu mu olsun, Ahmet mi olsun, Fatih mi olsun diye günlerimiz geçer ama futbolumuz gelişmez” ifadelerini kullandı.



“Cenk’in arkasından ‘Türkiye’ye ne zaman döner’ tartışmaları yapılmamalı”

Kaliteli yerli oyuncuların yurt dışında forma giymesinin herkes için gurur kaynağı olacağını söyleyen Samet Aybaba, “İyi oyuncu yurt dışına gider. Biz istiyoruz ki yerli isimler dünyanın en iyi takımlarında oynasın, biz bu durumla onur duyalım ve yeni isimler yetiştirmek için heyecan duyalım. Biz Cenk’in de yanındayız, başka gidecek isimlerin de yanındayız. Sakın da ne zaman dönecek diye plan yapmayalım ve orada uzun yıllar kalsın. Çünkü biliyorsunuz bizde giden her oyuncunun arkasından ‘3 ayda mı döner, 6 ayda mı döner’ derler. Futbolu siz kendiniz geliştirirseniz ve yabancı oyuncuların da bu gelişime katkısı olur diyerek planlarsanız gerçekten mükemmel bir iş yapmış olursunuz. Ama biz geliştiremezsek istediğiniz kadar yabancı oyuncu getirin ya da teknik direktörleriniz başarılı olsun, yeni Cenk’ler üretemezsiniz” şeklinde konuştu.

Son olarak şampiyonluk yarışındaki favorisi sorulan Samet Aybaba, şu şekilde cevap verdi:

“Benim gördüğüm, oynadığımız en iyi takım Beşiktaş. Bana göre favori o. Ama futbol bu. Başakşehir de oynadığımız ikinci iyi takımdı. Fenerbahçe iyi bir çıkış yaptı, Trabzonspor yükseliyor. Büyük bir yarış olacak ikinci yarıda. İnşallah biz de onların arkasındaki grupta yerimizi alırız.”