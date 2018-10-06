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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: VAR beni bitirdi

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Samet Aybaba: VAR beni bitirdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ankaragücü ile oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri karşılaşmada attıkları iki golün VAR tarafından iptal edilmesini, “VAR beni bitirdi” diye yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mutlaka kazanmamız gereken maçtı. Maçtan önce böyle konuştuk. Ne kadar coşkulu oynadığımız değil, kazanmamız gereken maç olduğunu konuştuk. İlk yarı iyi oynadık, gol attık. Golden sonra bir gol daha atabilseydik farklı yere gelirdik. Oyuncularımızı kutluyorum. Bizim için kolay değil. Biz de, oyuncular da, taraftar da zorlandı. 7 maç galip gelememek Bursa’daki hiç kimse için kolay değil. 7-8 haftada bir galibiyet alıp kutlamak Bursaspor gibi bir camiaya yakışmaz. Kazandık, her şey bitti mi? Bence yeni başlaması lazım. Takımın eksikleri var, sakatlarımız var. Ramazan Keskin son antrenmanlarda gözümün içine bakıyordu ‘beni oynat’ diye. Çok beğendim ama rüyaya kapılmamalı. Burak Kapacak da rüyadan uyanamadı. Bu bir rüya. U19 takımında oynarken birden kendisini burada buldu. Sizden ricam bu tür oyuncuları fazla abartmayalım, hep birlikte geliştirmeye çalışalım” diye konuştu.

Aybaba, bir basın mensubunun 'VAR için yorumunuz nedir?' sorusuna ise, "VAR beni bitirdi" yanıtını verdi.

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