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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.01.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: 'Transfer tahtası kapalı ama maç tahtası açık'

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Samet Aybaba: 'Transfer tahtası kapalı ama maç tahtası açık'

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçını iyi futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Oyuncularının her zamanki gibi özverili çalıştığını dile getiren Aybaba, "En önemlisi sakat oyuncumuz yok. Bugün tam kadro çalışıyoruz. Tabii zor karşılaşmalar bunlar. Ligin ikinci yarısının ilk maçı. Herkesin beklentileri değişti." dedi.

Bir gazetecinin, "Transfer tahtası kapalı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Aybaba, "Maç tahtası açık, biz maçlara hazırlanıyoruz. Transferle ile ilgili ne gelişir ne gelişmez bilmiyorum. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki ilk maç." yanıtını verdi.

Puan sıralamasında daha yukarı çıkmak istediklerini dile getiren Aybaba, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Zaten biz iyi oynayan bir takımız, bu iyi oyunumuzu skora yansıtamadık maalesef. Hem iyi hem de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz. İnşallah futbol şansımız yanımızda olur. Tabii büyük Bursaspor taraftarlarını da bu maça desteğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba, Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarının ilk maçı olması nedeniyle önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece bu maç değil her maç önemli bizim için. Her maçın puan karşılığındaki değeri üç puan biliyorsunuz. Zor bir ikinci yarı var. Taraftarlarımızla birlikte hareket edeceğiz, birlikte düşüneceğiz, birlikte başarıya odaklanacağız ve sonunda birlikte başaracağız diye düşünüyorum."

Yeşil-beyazlı takım, teknik direktör Aybaba yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını devam etti. 

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