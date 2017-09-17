Samet Aybaba: "Taraftarı çok olan kulüpler alt ligde"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Osmanlıspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu söyleyen Samet Aybaba, "Geçen haftalarda da belirtmiştim yeni katılan oyuncular var, onların adaptasyon süreci var. Sadece 4 gün idmana çıkan arkadaşlarımız var ama sahada birlikteliği ne mutlu ki sağlamışlar özellikle kulübedeki arkadaşlarımızın onlarla diyaloğu inanılmazdı. Rakibin savunmasının ağır olduğunu biliyorduk araya atılan topların etkili olacağını planlıyorduk planlarımız tuttu. Ama iki tane çok basit gol yedik bize yakışmadı bu goller. Bizim takım gelişmeye açık genç oyuncularımız var kaliteli yabancı oyuncularımız var biz bunları bir arada tutup başarma özelliğini onlara yansıtabilirsek ligin gerçekten iyi futbol oynayan keyif veren yukarıları hedefleyen bir Takım olma görüntüsü çıkar ortaya. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"TARAFTARI ÇOK OLAN KULÜPLER ALT LİGDE"

Taraftarı çok olan kulüplerin alt ligde olduğunu söyleyen Aybaba, "Başkentin iddiasız olması bana göre büyük bir eksik. Başkentin her zaman hedefe oynayan bir Takım görüntüsünde olması lazım. Özellikle bir takımına destek verilmesi lazım. Tabii diğer takımlarda ligde olması güzel bir şey bizim için önemli en azından" diye konuştu.

"ÜRETMEDEN, BU İŞİ HALLEDEMEZSİNİZ"

Yabancı sınırlaması hakkında da konuşan Aybaba, "Yabancı sınırlaması ile ilgili de sıcak bir gelişme var galiba düşürülmeye çalışılıyor. Biz yıllardır belirtiyoruz üretmeden üstüne katarak olmaz diye. Yine hata yapmaya başladık. Alttan üretmeden bu işi halledemezsiniz. Gelin diyoruz futbolun içindeki herkese, teknik adamları nasıl geliştireceğimizi hep birlikte planlayalım. Futbolumuzu nasıl seyredilir bir hale getirecek planlayalım, biz bunun için her zaman varız. Ama yönetenler maalesef bu konuyla ilgili sadece kendi kararları ortaya çıktığında futbolda bu hale düşüyor. Ben birinci kararın yanlış olduğu düşüncesindeydim hep, şimdi bu alınacak kararında yanlış olduğunu söylüyorum. Allah Türk futboluna yardım etsin" diyerek sözlerini noktaladı.