Samet Aybaba: Takımımı seyrederken büyük keyif alıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Aybaba, "75 dakika hem iyi oynadık hem de Galatasaray'ın kalitesini sahaya yansıtmasını engellemek için sahanın hemen hemen yer yerini parselledik. Rakibe geniş alan bırakmadık. 75 dakika bu işleri yapmak kolay değil böyle kaliteli bir takıma karşı. Daha sonra biraz tempomuz düştü. Rakip de iki forvete döndü. Futbolun içindeki her şeyi yaptık. Oyuncularımız, taraftarlarımız her şeyi yaptı. Takımımı kenardan seyrederken büyük keyif alıyorum. Takıma gönül veren herkes de keyif alıyordur. Onlarla gurur duyuyoruz. Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyorlar. Hepsini teker teker kutladım" diye konuştu.

Kazanmanın sonu olmadığını söyleyen Aybaba, "Keşke daha önce ki çok iyi oynadığımız iki maçımızı kazansaydık çok farklı yerlerde başka şeyleri konuşuyorduk ama futbol bu" şeklinde konuştu.

"Robinho dünya yıldızı"

Karşılaşmada Robinho'nun forma giymemesinin sorulması üzerine Aybaba, "Robinho 3 Aralık'tan bize geldiği güne kadar çalışmadı. Robinho'nu başka bir şeye ihtiyacı mı var. O bir dünya yıldızı onun farklı bir şeye ihtiyacı yok. Sadece sahaya çıkıp oynayabilecek güce ihtiyacı var. Biz de ne durumda olduğununu kendisiyle konuşuyoruz. Ona göre ısınacak takımın bir bireyi içerideki Emre'de bir yıldız olur hepsi bizim evlatlarımız. Onu görsünler, onlar da onu görsün futbol bu içindeki insan farklı davranırsa o zaman farklı yerlere gider, oyun da gider, takımdaşlık da gider, bütünlük de dağılır. Kendisiyle barışık insanlar bizim Türk futbolcularına örnek olsun oyundan çıkardığımız da kapris, oyuna aldığımızda kapris, oynamadıkları zaman tamamen kapris bırakılım bunları futbola bakalım"