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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Samet Aybaba: Takımımı seyrederken büyük keyif alıyorum
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Sıradaki Haber: Galatasaray'dan şaşırtan istatistik!

Futbol
04.02.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: Takımımı seyrederken büyük keyif alıyorum

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 kazanılan Galatasaray maçı sonrası, "Takımımı kenardan seyrederken büyük keyif alıyorum. Takıma gönül veren herkes de keyif alıyordur. Onlarla gurur duyuyoruz. Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyorlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Aybaba, "75 dakika hem iyi oynadık hem de Galatasaray'ın kalitesini sahaya yansıtmasını engellemek için sahanın hemen hemen yer yerini parselledik. Rakibe geniş alan bırakmadık. 75 dakika bu işleri yapmak kolay değil böyle kaliteli bir takıma karşı. Daha sonra biraz tempomuz düştü. Rakip de iki forvete döndü. Futbolun içindeki her şeyi yaptık. Oyuncularımız, taraftarlarımız her şeyi yaptı. Takımımı kenardan seyrederken büyük keyif alıyorum. Takıma gönül veren herkes de keyif alıyordur. Onlarla gurur duyuyoruz. Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyorlar. Hepsini teker teker kutladım" diye konuştu.

Kazanmanın sonu olmadığını söyleyen Aybaba, "Keşke daha önce ki çok iyi oynadığımız iki maçımızı kazansaydık çok farklı yerlerde başka şeyleri konuşuyorduk ama futbol bu" şeklinde konuştu.

"Robinho dünya yıldızı"

Karşılaşmada Robinho'nun forma giymemesinin sorulması üzerine Aybaba, "Robinho 3 Aralık'tan bize geldiği güne kadar çalışmadı. Robinho'nu başka bir şeye ihtiyacı mı var. O bir dünya yıldızı onun farklı bir şeye ihtiyacı yok. Sadece sahaya çıkıp oynayabilecek güce ihtiyacı var. Biz de ne durumda olduğununu kendisiyle konuşuyoruz. Ona göre ısınacak takımın bir bireyi içerideki Emre'de bir yıldız olur hepsi bizim evlatlarımız. Onu görsünler, onlar da onu görsün futbol bu içindeki insan farklı davranırsa o zaman farklı yerlere gider, oyun da gider, takımdaşlık da gider, bütünlük de dağılır. Kendisiyle barışık insanlar bizim Türk futbolcularına örnek olsun oyundan çıkardığımız da kapris, oyuna aldığımızda kapris, oynamadıkları zaman tamamen kapris bırakılım bunları futbola bakalım"

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