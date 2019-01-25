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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.01.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Samet Aybaba, Süper Lig’de 600’üncü maçında!

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Samet Aybaba, Süper Lig’de 600’üncü maçında!

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yarınki İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'deki 600'üncü maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'un yarın Kayserispor ile oynayacağı mücadele yeşil beyazlı takımın teknik direktörü Samet Aybaba için özel bir anlam ifade ediyor. Sezon başında Bursaspor'da göreve başlayan deneyimli çalıştırıcı, yarınki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 600'üncü Süper Lig maçına çıkacak. 19 yıldır aralıksız olarak takım çalıştıran 63 yaşındaki Aybaba, böylelikle yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ilk teknik direktör olma unvanını da alacak.

16 FARKLI TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Teknik adamlık kariyeri boyunca 16 farklı takımda görev alan Samet Aybaba, şu ana dek Süper Lig'de çalıştırdığı takımlarla toplamda 599 maça çıktı. Aybaba, oyunculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde 204 galibiyet, 156 beraberlik ve 239 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sezona ise Bursaspor'da başlayan deneyimli teknik adam, yeşil beyazlı ekibin başında çıktığı 18 Süper Lig maçının 10'unda beraberlik elde ederken, 4'er kez de galibiyet ve mağlubiyet gördü.

İLK SEZONUNU KUPA İLE TAMAMLAMIŞTI

Uzun süre yeşil sahalarda futbolcu olarak ter dökmesinin ardından 1990/91 sezonunda MKE Ankaragücü ile birlikte yeni kariyerine adım atan Samet Aybaba, o sezon sarı lacivertli kulüp ile Başbakanlık Kupası'nı kaldırdı. 2000/01 sezonunda Gençlerbirliği, 2002/03 sezonunda ise Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Aybaba, ayrıca 2016/17 sezonunda TFF 1'inci Lig'de Demir Grup Sivasspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba kariyeri boyunca; MKE Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Demir Grup Sivasspor takımlarını çalıştırdı.

Samet Aybaba'nın Süper Lig kariyeri boyunca teknik adamlık karyerinde çıktığı maçları ise şöyle;

MKE Ankaragücü: 107, Gençlerbirliği: 72, Kayseri Erciyesspor: 63, Bursaspor: 52, Trabzonspor: 48, Osmanlıspor: 46, Gaziantepspor: 41, Beşiktaş: 34, Demir Grup Sivasspor: 34, Antalyaspor: 24, Eskişehirspor: 23, Bucaspor: 20, Adana Demirspor: 19, Vanspor: 14, Çaykur Rizespor: 2.

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