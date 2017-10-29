Samet Aybaba: Pozisyona girmeden maç kazandık

Süper Lig’in 10. haftasında Demir Grup Sivaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Rakip bize her alanda baskı yaptı ve bunda da başaralı oldu.

Bizim çabuk planladığımız oyun düzenimizi bozdu. Bu nedenle fazla top tutmadık ve hücuma çıkamadık. İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Ama ikinci yarı savunmamız ve kalecimiz gerçekten mükemmel oynadı. Futbol bu, çok iyi oynadığımız maçları bazen kazanamıyoruz. Çok pozisyon üretmeden, daha iyi oynamamız gerekirken, oynamadan 3 puan aldık. Karşı takım böyle oynamaya devam ederse bundan sonraki maçları rahat kazanır" dedi.