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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
01.02.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: "Maçı kazanıp üst sıralara yükselmek istiyoruz"

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Samet Aybaba: "Maçı kazanıp üst sıralara yükselmek istiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor maçını kazanmaları gerektiğini belirterek, "Maçı kazanıp daha üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hızla bulunduğumuz konumdan uzaklaşma amacındayız" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ciddi bir rakip ile karşılaşacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Son haftalarda çok başarılılar. Eskiden Aykut hoca çalıştırıyordu, şimdi tekrar döndü, oyuncuları ve şehri tanıyor. Çizgileri yukarıya doğru çıkmaya başladı. Biz de iyi bir takımız. Takım halinde oynadığımız, çok mücadele ettiğimizde, temaslı ve coşkulu oynadığımızda gerçekten sahaya yansıttığımız şeyler çok iyi. Oyuncularımızla da az önce onu konuştuk. Kazanmamız gereken bir maç. Maçı kazanıp daha üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hızla bulunduğumuz konumdan uzaklaşma amacındayız. Sabırlı oynayan bir takıma karşı tabii biz nasıl oynayacağımızı planlayacağız. Kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

"Sakho bizimle 1-2 hafta olmayacak"

Diafra Sakho'nun sakatlığıyla alakalı soruya Aybaba, "Sakho’nun sakatlığı var. Bize geldiği takıma dönmek istiyor, orada bir takım tedaviler geçirmek istiyor. Biz de ona mecbur izin verdik çünkü oynayacak durumda değilim diyor. Biz de oyuncunun düşüncesine saygı duyuyoruz. Sonuçta doktorların verdiği rapor da var. Büyük ihtimalle 1-2 hafta bizimle birlikte olmayacak” diye cevapladı.

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"Bizim transfer dönemimiz bitti işimize bakacağız"

Ara transfer döneminde rakiplerin çok fazla transfer yapması şeklinde gelen soruyu Aybaba, şu cevabı verdi:
"Herkesin kendi ihtiyacına göre yaptığı bir takım hamleler var. Doğru mu değil mi, kendi içlerinde yapacaklar bunun hesaplaşmasını. Ben bu kadar fazla oyuncunun devre arasında takıma çok katkılı olacağına inanmıyorum. Futbol bu, oyuncular gelir belki katkılı olur. Bizim transfer dönemimiz bitti, işimize bakacağız. Elimizdeki mevcut kadromuzun içerisinde genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler düşüneceğiz, planlayacağız. Planladığımız gibi, ilk 3 yılın birinci yılını çok keyifli ve iyi bir şekilde ilk 10’un içerisinde bitirerek geçirmek istiyoruz.”

Konyaspor hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, öğleden sonra İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Sakho antrenmana katılmazken, Okan Kocuk ise salonda çalıştı. Basına açık olan antrenmanın ilk bölümü keyifli geçerken, oyuncular el topu oynadı. Daha sonra yeşil-beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışarak antrenmanı noktaladı.

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