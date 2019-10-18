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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: "Küçük küçük değişiklikler yapacağız..."

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Samet Aybaba: "Küçük küçük değişiklikler yapacağız..."

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını teknik direktör Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas, yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışma ile sona erdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Samet Aybaba, Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin ekonomik durum olduğunu söyledi.

Türkiye'de 3-4 kulüp dışında herkesin mali problemi olduğuna dikkati çeken, kendilerinin ise bu konuda biraz rahatladıklarını belirten Aybaba, "İkinci bir sıkıntımız var. Ligin en altındayız. Bazı şanssız maçlar kaybetmişiz. Oyuncuların başarısızlıkta birbirlerinden kopmaları gayet doğal. Birlikte hareket etme özeliklerini kaybetmişler. Hem o anlamda çalışıyoruz hem yönetimle aralarında olan bağı güçlendirmek için çalışıyoruz hem de saha içindeki performanslarını artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Küçük küçük değişiklikler yapacağız"

Şu anda her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Aybaba, "Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Aldığı sonuçlara aldanmayın. Biz kadrolarını irdeliyoruz. Gayet yetenekli, iyi oyuncuları var. Onun için biz işi daha çok ciddiye alıyoruz. Oyuncular, kendi sahasında farklı kaybeden bir takıma karşı hemen rahatlama havasına giriyor. Girmesinler istiyoruz. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceğiz. Bir de duran toplarla ilgili sıkıntılarımız var, bununla ilgili çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçına en hazır şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Artık eleştirme değil, birlikte hareket etme zamanı. Eğer bu takım Süper Lig'de kalsın isteniyorsa, herkesin elini takımın üstüne doğru uzatması lazım. Arkadaşlardan da rica ediyorum, lütfen belli noktalara gelene kadar birlikte hareket edelim. Aralarında sorun varsa, hesaplaşma varsa, bunu da o zamana bırakmak lazım. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Maça gelsinler. Oyuncularımızın motivasyonları ve gönülleri biraz kırık. Bu durumu bir an önce halletmemiz lazım. İnşallah iyi oynayıp kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kayserispor'da yönetimin görev dağılımı belli oldu

Kulüp basın sözcülüğüne getirilen Mustafa Tokgöz, yönetim kurulunda yeniden görev dağılımı yapıldığını belirti.

Tokgöz, Hamdi Elcuman başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan vekilliğine Serdar Maraşlı, başkan yardımcılığına Mustafa Bakır, genel sekreterliğe İsmail Çöl'ün getirildiğini söyledi.

Sportif direktörlük görevini Bülent Bölükbaşı'nın üstlendiğini dile getiren Tokgöz, stat ve sportif tesisler sorumlusunun Mevlüt İlbağı ile Furkan Ergüneş, altyapı sorumlusunun Bekir Benk, sportif sorumlunun Süleyman Akın, mali işler sorumlusunun Fatih Çağlar Öcal, hukuk işleri sorumlusunun Orhan Taşçı ve halkla ilişkiler sorumlusunun da İsa Gün olarak belirlendiğini açıkladı. 

Samet Aybaba: Küçük küçük değişiklikler yapacağız...

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