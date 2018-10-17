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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.10.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: 'Kendi içimizden oyuncular çıkarmaya çalışıyoruz'

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Samet Aybaba: 'Kendi içimizden oyuncular çıkarmaya çalışıyoruz'

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İkinci Başkan Cem Öztürk ile birlikte Bursa Fan Club Derneği’nin yemeğine katıldı. Burada açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolda ekonomik bir kriz olduğunu belirterek, "Bu nedenle biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İkinci Başkan Cem Öztürk ile birlikte Bursa Fan Club Derneği’nin yemeğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Aybaba, Bursaspor’un başarısı için çalıştıklarını dile getirererek, "Takımımızı yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, sahada da herşeyi doğru yansıtan, coşkulu istekli bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Ancak bunların kolay bir iş olmadığını dile getiren Aybaba, "Ülke futbolunda ekonomik bir kriz var. Bu nedenle tercihlerde doğru karar verebilme şansımız azaldı. Bu nedenle biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız. Biz bu şekilde bir başarı ivmesi yakalamalıyız. Bursa güzel bir futbol şehri, daha yukarılara nasıl çıkar bence bu planlamayla çıkar diye düşünüyorum. Hepimiz takımımıza sahip çıkacağız, bu tek başına yapılacak bir iş değil herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekli. Eğer bu takım Bursa’nın yeterli desteğini almazsa ben başarılı olacağına inanmıyorum. Herkesin yapabileceğinin en üst düzeyini yapması gerekiyor eğer bunu yakalarsak bu takım yine eski günlerdeki gibi yukarılarda yer bulacaktır. Hedefi şampiyonluk olan bir takım oluşacaktır. Şampiyonluk olur kupa şampiyonlığu olur bunlar kendiliğinden gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.

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