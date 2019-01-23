Samet Aybaba: 'İyi futbolu 90 dakikaya yaymalıyız'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSamet Aybaba: 'İyi futbolu 90 dakikaya yaymalıyız'
GeriFutbol Samet Aybaba: 'İyi futbolu 90 dakikaya yaymalıyız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
23.01.2019 - 18:01, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: 'İyi futbolu 90 dakikaya yaymalıyız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısındaki etkili futbolu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Aybaba, Fenerbahçe maçına kötü başladıklarını, rakibe çok mesafe bıraktıklarını, oyunu daraltamadıklarını ve hızlı çıkışlar yapamadıklarını belirtti.

Rakip baskı yaptığında da tek topla veya uzun topla çıkamadıklarını aktaran Aybaba, "Fenerbahçe maçında ilk yarı fazla hata yaptık. İkinci yarıda ise kenarları çok iyi kullandık. Kenar ortalarında topa daha etkili vurabilseydik, maç içinde farklı bir şey olurdu belki. Muhteşem bir taraftar topluluğu vardı. Oyuncularım inanılmaz oynadılar. Bu oyun yarım devreye değil, maçın tamamına yansımalı." diye konuştu.

- "İki takımdan biri kırılır"

Aybaba, ligin 19. haftasında karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ivme kazandığını dile getirdi.

Zor bir deplasmana gideceklerini vurgulayan Aybaba, "Rakibimiz çok coşkulu oynayan, çok koşan bir takım. Biz de öyle bir takımız. İki takımdan biri kırılır diye düşünüyorum. Oyuncularımızın istekleri her geçen gün artıyor. Destek de artıyor. O nedenle işlerini daha iyi yapacaklar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 495Chelsea - Tottenham
    3
    MS1
    1,45
    2120kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Diafra Sakho'nun sahalara dönüşünü değerlendiren Aybaba, oyuncularının tamamının iyi ve formda olmasının ellerini güçlendireceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Alternatif oyuncuda sorunumuz var zaten. Umut Nayir, elimizdeki tek santrfor. Elinden gelen her şeyi yapıyor, bence çok iyi iş çıkarıyor. Alternatif oyuncu olunca, iki santrfora dönebiliyorsunuz. Biz de bunu uygulamaya çalıştık ve ikisi de bir araya geldiğinde çok iyi iş yaptılar. Oyun bir yere gittiğinde siz tedbir alacaksınız, müdahale edeceksiniz. Farklı bir yöne gittiğinde de farklı değişiklikler yapacaksınız."

- Hazırlıklar devam etti

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Aybaba yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren idman ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve basına kapalı bölümde taktik çalışmalar yapıldı.

Allano Lima, Diafra Sakho ve Barış Yardımcı, salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Stephane Badji ise idmana katılmadı. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Samet Aybaba: 'İyi futbolu 90 dakikaya yaymalıyız'

Tecrübeli hoca dev transferi açıkladı!

Efes deplasmanda, F.Bahçe evinde! iddaa'da öne çıkanlar...

Flaş gelişme! Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı