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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Adanaspor seri peşinde

Futbol
07.02.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: Her insanın yapması gereken şey

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Yukarıdakilerle aramızın açılmasını istemiyoruz. Oralarda bir yerde kendimize yer bulalım istiyoruz." dedi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyeti nedeniyle keyifli olduklarını söyledi.

Ligin kaliteli ve en iyi kadrolarından birini yendiklerini dile getiren Aybaba, "Şimdi önümüzde çok daha önemli bir maçımız var, Kayserispor maçı. İyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar, lige damga vuran takımlardan biri. Baskı, pres yapıyorlar. Aramızdaki puan farkı da 4. Bizim için çok önemli bir maç. Onlar için de tabii çok önemlidir. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde başladık. Mutlaka Kayserispor maçından puan almak istiyoruz. Yukarıdakilerle aramızın açılmasını istemiyoruz. Oralarda bir yerde kendimize yer bulalım istiyoruz. Çalışmalarımız başladı, oyuncularımızın isteği, arzusu çok iyi. Keyifleri de çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla oradan puan alıp, Sivas'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, Galatasaray maçı öncesi gerçekleşen kazada yaralanan sarı-kırmızılı bir taraftarı özel aracıyla hastaneye göndermesini hatırlatması üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Onlar bizim misafirimiz. Bir arkadaşımızın omzu çıkmıştı, soyunma odamızın önünden geçiyordu, odaya aldım. Onun da annesi, babası var, o da bizim evladımız, hiç fark etmez. Doktorlarımız orada müdahale etti. Bence çok özel bir şey olmamalı bu, öyle farkındalık yaratmamalı. Normalde her insanın yapması gereken şey. Bu kaybettiğimiz özellikleri bir an önce yeniden kazanalım. Toplumumuzdaki bu sevgi, kardeşlik, birliktelik futbolun da temelinde yatar zaten."

- Antrenman

Sivas ekibi, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, CK Çamlıbel Elektrik'in "Askıda Ekmek" projesine destek olmak için bağış zarfı alarak çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

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