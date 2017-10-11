Samet Aybaba, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında sahalarında 3-1 galip geldikleri Antalyaspor maçının kendileri için iyi bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Takım olarak bir şeyleri daha iyi yapmaya başladıklarını aktaran Aybaba, bunun neticesinde maçı kazandıklarını ve bunun da oyuncuları motive ettiğini dile getirdi.

Ligde bu hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya daha iyi hazırlandıklarını ve daha istekli olduklarını aktaran Aybaba, şöyle devam etti:

"Karşımızda iyi bir takım var ve çok mücadele edip birlikte hareket ediyorlar. Eksik yerleri var, iyi yaptıkları şeyler var. Bizim de geliştirmemiz gereken konular söz konusu. Kasımpaşa maçından puanla dönersek veya kazanırsak o zaman üst sıralara oynayan bir takım haline geleceğiz. Daha coşkulu, daha istekli oynama özelliğimizi taşıyacağız. Bu nedenle çok önemli bir maç, oyuncular da bunun bilincinde. Bu maçtan en kötü puanla dönmek istiyoruz."

Takımda sakat ve cezalı oyuncuların da bulunduğunu ifade eden Aybaba, takımdaki futbolcuların form grafiğinin yükselmeye başladığını ve forma giyen herkesin iyi bir performans sergileyeceğini vurguladı.

- "Takıma geri dönmek için zor bir süreçten geçtim"

Kırmızı-beyazlı ekibin, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Zoro Cyriac ise sakatlığının ardından takıma döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Cyriac, bu maçta forma şansı bulması halinde takıma elinden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağını kaydederek, "İyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Gerçekten çok çalıştım, takıma geri dönmek için zor bir süreçten geçtim. Umarım bu maça yüzde 100 hazır olacağım." diye konuştu.

Süper Lig'in kaliteli bir lig olduğuna işaret eden Cyriac, "Avrupa'daki liglerle rekabet edebileceğini de söyleyebilirim. Umarım Sivasspor'u ligde tutarak, yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz." dedi.

- Antrenman

Demir Grup Sivasspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Aybaba yönetimindeki antreman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan John Boye ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Thievy Bifouma, Elderson Echiejile ve Delvin Ndinga katılmadı.