Samet Aybaba: Galatasaray'a zor anlar yaşatmak istiyoruz

Demir Grup Sivasspor, ligin 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular pas çalışması ve dar alanda geçiş oyunu çalıştı. Antrenman taktik idman ile sona erdi. Kaleciler ise takımdan ayrı kaleci antrenörü ile çalıştı. Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve kaleci Ali Şaşal Vural takımdan ayrı düz koşu yaptı.

'GALATASARAY, LİGE EN İYİ BAŞLAYAN TAKIM'

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba kendi sahalarında Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin moral olduğunu, bu hafta ise Galatasaray ile zor bir maç oynayacaklarını ifade etti. Aybaba, "Şimdi Galatasaray maçı var. Lige en iyi başlayan takım, en formda takım. Görüntü olarak gerçekten iyi baskı yapıyorlar. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar, çok coşkulu ve istekliler. Tabi bütün bu özellikleri olan takımların da zaafı var. Biz de onlar kadar koşacağız, onlar kadar isteyeceğiz, onlar kadar coşkulu oynayacağız. Küçük zaaflarından da yararlanıp maçı lehimize çevirmeye çalışacağız" dedi.

'ÜÇ YABANCI OYUNCUYLA ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİK'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Teknik Direktör Samet Aybaba, 3 yabancı oyuncu ile imza aşamasına geldiklerini söyledi. Aybaba, "Üç tane oyuncuyla imza aşamasına geldik. Onlarla uğraşıyoruz. Yöneticilerimize de teşekkür ediyorum, gerçekten çok uğraşıyorlar. Zor işler bunlar ama gerçekleşmek üzere. Gerçekleşirse milli maç arasından sonra tam takım olarak sahaya çıkarız diye düşünüyorum. Milli maç arasında yabancı takımlarla Cumhuriyet Kupası maçları oynayacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise bu hafta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasını değerlendirerek, "Lige mağlubiyetle başlamıştık. Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için sevindik. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Galatasaray maçına da o bilinçle hazırlanıyoruz. Galatasaray'a zor anlar yaşatmak istiyoruz. O kaliteye de sahibiz. Takım olarak birbirimize alışıyoruz. Alıştıkça da daha iyi oynamaya başlayacağız. Bu lige keyif vereceğimize inanıyorum" dedi.

Defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ise, "Önümüzde çok önemli bir maçımız var ve onun için çok çalışmalıyız, hazırlıklarımız devam ediyor. Galatasaray maçı zor bir maç olacak. Arkadaşlarımızla çok iyi hazırlanıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Her maçta çok seyirci istiyoruz" diye konuştu.