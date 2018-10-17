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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.10.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: "Galatasaray maçı dönüm maçımız olabilir"

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Samet Aybaba: "Galatasaray maçı dönüm maçımız olabilir"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'ın sahasında etkili olduğunu belirterek, "Saha içerisinde birçok şeyi iyi yaptık ama skorlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Belki bu bizim için dönüm maçı olabilir. Buraya kadardır diye düşünüp oyuncularımızı motive ediyoruz. İyi bir futbol oynayarak, herkese Bursaspor’un nasıl bir takım olduğunu göstererek bu maçtan puan almak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın sahasında çok etkili bir takım olduğunu belirten Aybaba, "3 gündür çalışıyoruz. Biz de iyi bir takımız. Saha içerisinde birçok şeyi iyi yaptık ama skorlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Belki bu bizim için dönüm maçı olabilir. Buraya kadardır diye düşünüp oyuncularımızı motive ediyoruz. İyi bir futbol oynayarak, herkese Bursaspor’un nasıl bir takım olduğunu göstererek bu maçtan puan veya puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.

Aybaba, Fatih Terim'in sözleşme yenilemesine ilişkin ise "Teknik direktörlerin uzun yıllar çalışması, mukavele yenilemesi çok doğru bir şeydir. Camiası da bu yönde karar veriyorsa saygı duymak lazım. Fatih Terim zaten uzun yıllar çalıştı hem Galatasaray’da hem milli takımda. Ona bu uzun süreç içerisinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"MKE ANKARAGÜCÜ GALİBİYETİ TAKIMI RAHATLATTI"

MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası takımda rahatlama olduğunu belirten Aybaba, "Galibiyet bize Galatasaray’a karşı çok olumlu yansır. Çok stres çekiyorduk, çok iyi maçlar çıkardık. 5-6 maç iyi oynadık 1 maç kötü oynadık. Oralarda bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorduk olmayınca takım doğal olarak strese giriyor. Özellikle bu maçta girmelerinden daha doğal bir şey olamazdı. MKE Ankaragücü maçını kazanınca oyuncularımız gerçekten rahatladı. Bu rahatlamanın nereye kadar olduğunu biz de oyuncularımıza anlatıyoruz. Böyle bir futbol şehrinin daha iyi şeylere layık olduğunu anlatıyoruz. Onlar da algılıyorlar. Bizim için Galatasaray maçı zor bir maç ama başlangıç olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf ve Furkan affedilmesiyle ilgili sorular soruya da cevap veren Aybaba, "Daha iyi çalışıyorlar şimdi. Cevizaltı iyi gelmiş onlara, oranın havası çok güzel. Biz de gidiyoruz. 2-3 kere de ben gittim. Çok keyifliydi orası. Arkadaşların performansı gittikçe yükseliyor. Biz onları zaten dinlenmeye göndermiştik oraya, iyi yapmışız diye düşünüyoruz, onlar da öyle düşünüyor. İnşallah iyi katkıları olur bundan sonra" yanıtını verdi.

"OYUNCU TERCİHİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Oyun planında değişikliğe gitmeyeceğini belirten Aybaba, "Oyun planında değil ama oyuncu değişiklikleri yapacağız, tercihlerde değişiklik olabilir. Onun hakkında çalışıyoruz, bir de rakip var biliyorsunuz. Onların da ne yaptığı çok önemli nereden hücum yaptığı duran toplarda nasıl etkili olduğu, kimi nasıl nereye kullandığı bununla ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

"MİLLİ TAKIM, TAKIM OLMA ÖZELLİĞİNİ KAZANAMADI"

Milli takıma ve altyapıya dair de düşüncelerini paylaşan Aybaba, "Milli takımımız takım olma özelliğini daha kazanamadı, takım gibi oynayamıyor. Sanki bir yerden oyuncuları toplamışsınız bir yere getirmişsiniz onlar oynamaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Bu ülkenin takımıdır. Bazı özellikleri taşıması lazım. Önce milli ruhu olması lazım. Onu sahaya yansıtacak birliktelikleri arkadaşlıkları ve aidiyet duyguları olması lazım. Bunlar olmazsa 3 gün kala çeşitli Avrupa kentlerinde oynayan oyuncularımızı toplayıp bir yere getirirseniz bu iş olmaz. Kendi ligimizden kurulu bir iskelet kadronun üzerine yurtdışında katan oyuncularımızı da katarsak daha farklı bir yere gelir milli takım. Tabii ki altyapılar önemli. Altyapılardan ne kadar çok oyuncular takımlarında oynarsa milli takıma da o kadar çok yansır. O nedenle altyapıya destek vermeye devam etmek lazım. Yapılıyor mu? Bence hayır. Hala yapılmıyor. Önce bir açıklansın bakalım son kararımız nedir yabancı uygulaması ile ilgili, sayılarla, rakamlarla oynamaya bayılırız biz ülke olarak. Bir türlü sistemi oturtturamadık. Oturtsaydık futbol ile ilgili daha keyifli şeyleri konuşurduk, kulüplerimizin ekonomik sorunlarının niye büyüdüğünü konuşmuyor olurduk. İnşallah futbol aklı bir araya gelir bunlarla ilgili karar verir biz de keyif alırız" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba son olarak, altyapısına önem veren oyuncu çıkaran kulüplerin de desteklenmesini belirtti.

Öte yandan Galatasaray maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor akşam saatlerinde çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri süren Henri Saivet, Abdullahi Shehu ve Umut Nayir katılmadı.

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