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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.02.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: "Bireysel oynamamamız gerekiyordu"

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Samet Aybaba: "Bireysel oynamamamız gerekiyordu"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takım oyunu oynaması gereken bir ekip olduklarını belirterek, “Oyun bireysele döndüğünde bizim için tehlike başladı. Bireysel olarak oynamamamız gerekiyor” dedi. 

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Takım oyununun aksine bireysel oyun oynamalarının kendileri için kötü bir durum olduğunu belirten Aybaba, “Oyunun kontörlü bizdeydi. Fena da başlamadık ama 25. dakikadan sonra bireysele döndük. Bu bizim için tehlike. Sahanın her yerinde baskı yaparak öne oynaması gereken bir takımız. Takım oyunu oynaması gereken, takım ruhuyla oynayan bir takımız. Çok maçta da bunu yaptık. Bugün öne geçemedik ve basit goller yedik. İkinci gol özellikle. Ayağımızdaki topu rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık. Net pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Beşiktaş’ı kutluyorum. Bireysele döndüğümüz zaman oyun kalitemiz ligin altında kalır. Bunu yapmamamız gerekiyor” dedi. 

“Önümüzdeki 5 maçın 3’ünü kazanmalıyız” 

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için maç kazanmaları gerektiğini belirten Aybaba, “Bizim en büyük şansımız futbol şehri olmamız. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi gerek. Oyuncu kalitesi olarak işimiz zor. Önümüzde de zor maçlar var. Önümüzdeki 5 maçın en az 3’ünü kazanarak bu bölgeden uzaklaşmak zorundayız” şeklinde konuştu. 

“Futbolda hiçbir şeyi doğru yapmıyoruz” 

Samet Aybaba yabancı sınırı hakkında ise şunları söyledi: 

“Yabancı sayısını serbest yapıp kriter getirelim dedik. Sayı ve isimlerle bu işi çözemeyiz. Futbolun sorunları futbolun içindekiler çözemezse kimse çözmez. Ekonomisi de oyunu da battı futbolun. Kriter olsun dedik. Hiçbir şeyi doğru yapmıyoruz. Yabancı sayısını bir serbest bırakalım futbol aklı olarak.” 

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