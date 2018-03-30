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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.03.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: 3 puan almak keyif verici

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Samet Aybaba: 3 puan almak keyif verici

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Böyle maçlarda üç puan almak keyif verici" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu bu tür maçların zor geçtiğini belirterek, "Rakibin ligde tutulma şansı biraz azalmış, kapalı duruyorlar. Bir şeyleri ispat etmek istiyorlar. Onların da planları, projeleri var. Oyuncuların bireysel olarak düşünceleri var. Böyle maçlara ciddi bakmak lazım. Yıldız oyuncularımız bu iş biraz erken çözer diye bekliyorduk. Maalesef ilk yarı hemen hemen hiç bir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 tane net pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımızın her maçı böyle düşüneceğini zannetmiyorum" dedi.

"Çok ciddi ve zor maçlar var"

Ligde çok ciddi ve zor maçların olduğunu ifade eden Aybaba, "Ünal hocayı da kutluyorum. Takımına şimdiden; disiplinli, derli toplu bir futbol oynattı. Futbol bu. Çok iyi oynadığımız da kazanamadığımız maçlar var. Kötü oynayıp kazandığımız bir tek Kardemir Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün de çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Zor maçlarımız var. Daha iyi hazırlanıp özellikle kaliteli oyuncularımızın performansını yükselterek o maçları da kazanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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