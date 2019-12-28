Samed Yeşil, Ankara Demirspor'la anlaştı!
Transferde atağa kalkan Ankara Demirspor, kariyerinde bir dönem Liverpool'da oynayan Samed Yeşil ile anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, bir dönem Liverpool forması giyen Samed Yeşil'i kadrosuna kattı.
25 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya 3.Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyiyordu.
Bayer Leverkusen altyapısında yetişten Türk asıllı Alman oyuncu, 2012 yılında 1.3 milyon euro karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer olmuştu.
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