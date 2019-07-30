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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
30.07.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye doğru! Jesus... | Son dakika transfer haberleri...

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Sambacı yıldız Fenerbahçe'ye doğru! Jesus... | Son dakika transfer haberleri...

Fenerahçe Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmekte kararlı...

 İtalyanlar, Sarı-Lacivertliler'e Sambacı için, "Onu kiralık değil de bonservisiyle verelim" cevabını verdi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Roma ile bonservis pazarlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'YE ÇOK GELDİ

Roma, Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı. Bu ücret Fenerbahçe'ye çok geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper için 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

ROMA TEKLİFİ DÜŞÜNECEK

İtalyan ekibi Roma'nın 8 milyon Euro'luk ücrette indirim yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde devam ediyor. Roma yeni teklif karşısında düşünmek için süre istedi.

Sambacı yıldız Fenerbahçeye doğru Jesus... | Son dakika transfer haberleri...

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

2017 yılından beri Roma forması giyen 28 yaşındaki Juan Jesus'un yan mevkisi de sol bek... Asıl mevkisi stoper olan tecrübeli oyuncu sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ı yedekleyecek.

4 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Roma forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Juan Jesus, 4 kez milli formayı giydi. Tecrübeli stoper ayağına çok hakim...

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Fenerbahçe ayrıca, Roma'nın yıldız ismi Kolarov ile de ilgileniyor.  

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