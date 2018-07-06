Samba bitti! Belçika yarı finalde...
2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika, Sambacıları 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Belçika'nın gollerini 13. dakikada Feranandinho (k.k) ve 31'de Kevin de Bruyne kaydetti. Brezilya'nın tek golü 76'ta Renato Augusto'dan geldi. Bu sonuçlar Brezilya'nın Dünya Kupası macerası son buldu. Belçika ise yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı 2 - 1 mağlup eden Belçika, adını yarı finale yazdırdı. Belçika, bu galibiyetle Fransa'nın yarı finaldeki rakibi oldu.
STAT: Kazan
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho (Dk. 73 Augusto), Willian (Dk. 46 Firmino), Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 58 Costa).
BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli (Dk. 82 Vermaelen), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Dk. 87 Tielemans).
GOLLER: Dk 13 (K.K) Fernandinho, Dk. 31 De Bruyne (Belçika), Dk. 76 Augusto (Brezilya)
SARI KARTLAR: Alderweireld, Menuier (Belçika), Fernandinho, Lemos (Brezilya)
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Belçika'lı Chadli'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte ters bir kafa vuruşu yapan Fernandinho, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1
31'inci dakikada hızlı gelişen kontratakta topu alan Lukaku ilerleyerek pasını De Bruyne'e aktardı. Hazard'ın açtığı boşluğu iyi değerlendiren De Bruyne, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü kaydetti: 0-2
76'ncı dakikada Coutinho'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Renato Augusto'nun etkili kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2
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