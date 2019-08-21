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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Samassa: Rizespor'a karşı iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum"

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla kaldırıldığı hastanede sabaha kadar müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen kaleci Samassa, idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk maçında başına talihsiz bir olay geldiğini anımsatan ve yaşadığı o anları değerlendiren Samassa, "Bu olaydan sonra korktuğum anlar da oldu ama önemli olan Beşiktaş'a karşı galip gelmemiz ve durumumun iyi olması. Allah'a şükür çok iyiyim." dedi.

Samassa, ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmaya da değinerek, "Sezona Beşiktaş maçıyla iyi başladığımızı söyleyebiliriz. İyi bir galibiyet aldık. Aynı oyun tarzıyla devam etmeliyiz. Rizespor'a karşı da iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde idmanlarımızda yoğun çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

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Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, gruplar halinde gerçekleşti. Futbolcuların bir bölümü salonda çalışırken, diğer gruptakiler ise ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından futbolcular oluşturulan istasyonlarda çalıştı.
İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Samassa: Rizespora karşı iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum

Samassa: Rizespora karşı iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum

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