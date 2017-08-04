Samaras yarışını Samsunspor kazandı

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu ve transferler konusunda açıklama yapan Özalan, 10 günlük bir gecikmeleri olduğunu ifade etti. Erzurum kampından önce yabancı futbolcuların kampa dahil olacağını söylediğini hatırlatan genç teknik adam, “Bazen elde olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler olabiliyor. 10 günlük bir gecikmemiz oldu. Bu doğru” diye konuştu.

Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Larbi’nin yarın Samsun’da olacağını ifade eden Teknik Direktör Alpay Özalan, Yunanlı golcü Samaras ve Yunan Milli Takım kalecisi Michalis Sifakis’in de Pazartesi günü Samsun’a geleceğini ileri sürdü. Alınacak bütün yabancı oyunculara kefil olduğunu dile getiren Özalan, “Samaras çok önemli bir oyuncu. Benim de yakın arkadaşım. Türkiye’de benim olduğum takımdan başka hiçbir yerde oynamaz. Şuanda benim verdiği program dahilinde çalışıyor. Samaras’un burada olması Samsunspor’a ayrı bir hava getirecektir. Onun transferi Avrupa’dan gelecek diğer oyuncular için de bir referans olacaktır. Davy Angan konusu da henüz beklemede. Angan’ı da çok istiyoruz. Artık onu kendi oyuncumuz gibi görüyoruz. Kulübüyle olan ilişiğini kestiğinde Samsunspor’a imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

GİRESUNSPOR DA İSTİYORDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ligin başlamasına sayılı günler transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer döneminden itibaren birçok oyuncu ile görüşen yeşil-beyazlı ekip kaleci ve golcü sorununu çözmek için çalışıyor. Kaleci olarak Konyasporlu Abdulaziz Demircan ve Gençlerbirliği’nden Nihat Şahin ile ilgilenen Çotanaklar, bugün her iki oyuncunun kulübünden gelen olumsuz yanıtıyla rotasını yabancı kaleciye çevirdi.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kaleci transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kaleci Nihat ve Abdulaziz konusunda her ikisinden de takımlarıyla ilgi olumsuz yanıt aldık. Onun için transferin gerçekleşme ihtimali ortadan kalktı” dedi.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden devam eden Karadeniz temsilcisi son olarak ise İspanyol ekibi Zaragoza ile yollarını ayıran Yunanlı yıldız Georgios Samaras ile ilgilendiği öğrenildi.

Diğer taraftan prensipte anlaşmaya varılan EVKUR Yeni Malatyaspor’un Senegalli oyuncusu Baubacar Dialiba Diabang’ın transferi için her iki kulübün yöneticileri bir araya gelecek.