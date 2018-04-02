Samaras Süper Lig'de tuttuğu takımı açıkladı
Manchester City ve Celtic gibi köklü takımlarda mücadele ettikten sonra futbol kariyerine Samsunspor'da devam eden Georgios Samaras, Türkiye'de evinde gibi hissettiğini söyledi. Süper Lig'de tuttuğu takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyen Yunan futbolcu, en iyi futbolcunun ise Quaresma olduğunu ifade etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da oynayan 33 yaşındaki Yunan futbolcu Samaras, futbol kariyerini, Türkiye'deki futbolu ve Türkiye'de olmasını değerlendirdi.
Samaras, yedi yılını geçirdiği Celtic'in kariyerinde ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, orada görüştüğü futbolcu ve yöneticilerin bulunduğunu belirtti.
Celtic'in 125'inci kuruluş yıl dönümünde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaştıklarını anlatan, 2-1 kazandıkları maçı ve sahadaki o atmosferi hiç unutmayacağını dile getiren Samaras, Yunanistan Milli Takımı'nda ise dünya kupasında son 16'ya kalmak için Fildişi Sahilleri ile oynadıkları ve penaltıdan altığı golle bir üst tura çıktıkları maçın hafızasına kazındığını vurguladı. (Yenişafak)
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