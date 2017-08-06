« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Samaras Samsun'da coşkuyla karşılandı!

Samaras Samsun'da coşkuyla karşılandı!

Samsun'un yeni transferleri Samaras ve Sifakis Samsun'da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı Yunanlı golcü Samaras ve Yunanistan Milli Takımı Kalecisi Sifakis'i Samsun'a getirdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yaklaşık 300 kadar kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanan her iki oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Ssamsunsporlu yöneticilerle birlikte kente gelen Samaras ve Sifakis taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Her iki oyuncu daha sonra Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ne geçti.

samarassamsunsportransfer haberlerifutbolanadolu kulüpleri
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL