Kırmızı-beyazlı takımda Samaras ile Ahmet Cebe, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samsun'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Samaras, takıma ve kentte alıştığını vurgulayarak, "İlk haftalarda değişik problemlerim vardı, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Teknik direktörümüz görev vermesi halinde sahada elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada iyi çalıştıklarını aktaran Yunan golcü, "Lige verilen arayı çok iyi değerlendirdik. Hem takımın hem de benim performansım yükseldi. Balıkesirspor Baltok maçında aldığımız galibiyette bizim motivasyonumuzu yükselti. Bundan sonra her karşılaşmaya galibiyet için çıkacağız. Çaykur Rizespor maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." ifadeleri kullandı.

Kırmızı-beyazlı futbolcu Ahmet Cebe ise Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini kaydetti.

Balıkesirspor Baltok müsabakasında aldıkları galibiyetinin takıma moral olduğunu dile getiren Ahmet, "Tabii ki iş bir galibiyetle bitmiyor. Teknik direktörümüz Engin İpekoğlu oldu. İyi bir ortam yakaladık. Bunu da Çaykur Rizespor maçında sahaya yansıtmak istiyoruz. İki zor deplasmandan maksimum puan alıp hedeflerimize doğru yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Samsunspor, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör İpekoğlu yönetiminde kırmızı-beyazlı futbolcular ısınma koşusu, kısa pas ve şut çalışması yaptı.